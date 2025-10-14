بررسی پرونده انحلال شورای شهر کرمانشاه در هیأت حل اختلاف مرکزی به نشست بعدی موکول شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سعید سلیم ساسانی در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نشست هیأت حل اختلاف مرکزی در شامگاه روز گذشته (دوشنبه، ۲۱ مهر) اظهار کرد: در این نشست، پرونده مربوط به انحلال شورای شهر کرمانشاه در دستور کار قرار گرفت و توضیحات لازم از سوی نمایندگان استانداری کرمانشاه و تعدادی از اعضای شورای شهر ارائه شد.

وی افزود: در این جلسه گزارشی جامع در حدود ۱۰۰ صفحه درباره روند فعالیت، جلسات، تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد شورای اسلامی شهر کرمانشاه تقدیم اعضای هیأت شد. همچنین برخی اعضای شورا نیز شخصاً در جلسه حضور یافته و دیدگاه‌ها و توضیحات خود را مطرح کردند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه ادامه داد: با توجه به گستردگی موضوع و ضرورت بررسی دقیق‌تر مستندات، اعضای هیأت حل اختلاف مرکزی تصمیم گرفتند اتخاذ رأی نهایی را به نشست بعدی موکول کنند تا در فضایی کارشناسی‌تر و با جمع‌بندی نهایی، تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

ساسانی با بیان اینکه جلسات هیأت حل اختلاف مرکزی هر دو هفته یک‌بار و روزهای دوشنبه تشکیل می‌شود، گفت: بر این اساس، بررسی نهایی پرونده انحلال شورای شهر کرمانشاه در نشست آتی که حدود دو هفته دیگر برگزار خواهد شد، انجام می‌گیرد.

وی درباره ترکیب اعضای هیأت حل اختلاف مرکزی کشور اظهار داشت: این هیأت متشکل از معاون حقوقی رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس جلسه، معاون عمرانی وزارت کشور به‌عنوان دبیر، سه نماینده مجلس شورای اسلامی، معاون دیوان عدالت اداری، معاون دادستان کشور و دو نفر از اعضای شورای عالی استان‌ها است. این ترکیب به‌منظور رعایت دقت، بی‌طرفی و جامع‌نگری در تصمیم‌گیری‌ها تعیین شده است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تا زمان برگزاری نشست بعدی، شورای شهر کرمانشاه می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد، تصریح کرد: در صورتی که تعداد اعضای شورا به حد نصاب قانونی برسد و تمامی ضوابط و مقررات مربوطه رعایت شود، تشکیل جلسات شورا بلامانع است و اعضا می‌توانند در چارچوب قانون به فعالیت‌های جاری خود ادامه دهند.

ساسانی همچنین با تأکید بر اهمیت رعایت انضباط اداری و پاسخ‌گویی اعضای شورا به مطالبات شهروندان خاطرنشان کرد: هدف از بررسی این پرونده، نه تعطیلی فعالیت شورا بلکه ایجاد شفافیت، اصلاح روندها و تقویت کارآمدی نهاد شورایی است.

وی افزود: شورای اسلامی شهر به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت شهری، وظیفه‌ای سنگین در زمینه سیاست‌گذاری شهری، تصویب برنامه‌ها و نظارت بر عملکرد شهرداری دارد و انتظار می‌رود با رعایت الزامات قانونی و اخلاقی، جایگاه این نهاد مردمی حفظ شود.

گفتنی است، هیأت حل اختلاف استان کرمانشاه در سوم مهرماه سال جاری رأی به انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه داده بود. عدم حضور مکرر برخی اعضای شورا در جلسات، رسمیت نیافتن نشست‌های شورا در ماه‌های اخیر و عدم تشکیل هیأت‌رئیسه جدید از جمله مهم‌ترین دلایل صدور این رأی عنوان شده است.

با این حال، تصمیم نهایی درباره تأیید یا رد رأی انحلال، بر عهده هیأت حل اختلاف مرکزی کشور است و نتیجه بررسی نهایی در نشست آینده این هیأت اعلام خواهد شد.

