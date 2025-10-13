مدیرکل ورزش و جوانان استان:
200 ورزشکار جانباز و معلول در استان مرکزی فعالیت ورزشی حرفهای دارند
حضور ۵۰۰ ورزشکار کمتوان و ۱۰۰ جانباز مدالآور در مراسم هفته پارالمپیک
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی به تعداد ورزشکاران جانباز و معلول در استان اشاره کرده گفت: 200 ورزشکار جانباز و معلول در این استان به صورت حرفهای در رشتههای مختلف ورزشی فعالیت دارند. همه ساله مراسم گرامیداشت روز ملی جانباز برگزار میشود. در سال جاری نیز با برنامهریزی مناسب و همکاری ادارهکل ورزش و جوانان استان، این مراسم با حضور جمعی از جانبازان و ورزشکاران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد مرادی در مراسم آغاز به کار همایش روز ملی پاراالمپیک استان مرکزی، جشن ارادههای بزرگ در سالن 2000 نفری مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک، افزود: توجه به جامعه جانبازان و توانیابان وظیفهای انسانی و اخلاقی است. در استان مرکزی این موضوع در کنار سایر ابعاد ورزش همگانی و قهرمانی، به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: خوشبختانه با تلاشهای انجامشده، استان مرکزی از جایگاه ویژهای در ورزش جانبازان کشور برخوردار است و 5 نفر از قهرمانان این استان عضو تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران هستند. شماری از ورزشکاران استان نیز در کشورهای دیگر از جمله ترکیه و آلمان به صورت حرفهای فعالیت دارند. پیشبینی میشود در بازیهای آسیایی در سال آینده میلادی، استان مرکزی با تعداد قابل توجهی ورزشکار در مسابقات حضور یابد.
رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولان استان مرکزی نیز در این مراسم با بیان اینکه هفته پارالمپیک از 18 تا 24 مهرماه برگزار میشود، گفت: همزمان با سراسر کشور، استان مرکزی نیز با برگزاری جشنها و برنامههای ورزشی، این هفته را گرامی داشت. به همین مناسبت، بیش از 500 ورزشکار کمتوان و 100 جانباز مدالآور در استان مرکزی در مراسم گرامیداشت این هفته شرکت داشتند.
ابراهیم نصیری افزود: در این مراسم از 100 نفر از جانبازان و ورزشکاران مدالآور پارالمپیکی تجلیل میشود و همزمان با این برنامهها، طرح استعدادیابی در رشتههای مختلف نیز برای جذب ورزشکاران جدید اجرا شد. فعالیتهای ورزشی در این هیئت در 11 رشته از جمله بسکتبال با ویلچر، والیبال نشسته، دوومیدانی، تنیس روی میز، فوتبال هفتنفره و پاراتکواندو پیگیری میشود و هماکنون 16 ورزشکار استان عضو تیمهای ملی هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 8 ورزشکار استان مرکزی به عنوان لژیونر در کشورهای مختلف فعالیت دارند و تاکنون افتخارات متعددی را در عرصههای ملی و بینالمللی کسب کردهاند. سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران از استان مرکزی است و بانوان ورزشکار استان نیز در رشتههایی چون دوومیدانی، ورزش همگانی و تنیس روی میز حضوری فعال دارند. به طوریکه تیم بانوان تنیس روی میز استان در لیگ برتر کشور حضور دارد.
رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولان استان مرکزی اظهار داشت: هیئت ورزشهای جانبازان و توانیابان در سطح کشور و حتی جهان از جایگاه ویژهای برخوردار است و استان مرکزی نیز در این حوزه از استانهای برتر کشور به شمار میرود. هدف اصلی هیئت، ایجاد نشاط، شادابی و توانمندسازی ورزشکاران جانباز و معلول است و تمامی برنامهها و تمرینها برای این عزیزان بهصورت رایگان برگزار میشود.