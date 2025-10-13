خبرگزاری کار ایران
جریان گاز در برخی از مناطق شهر اصفهان قطع می‌شود

جریان گاز در برخی از مناطق شهر اصفهان قطع می‌شود
روابط‌عمومی شرکت گاز اصفهان اعلام کرد: به علت تعمیرات شبکه، جریان گاز در برخی از مناطق شهر اصفهان فردا سه‌شنبه قطع خواهد شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، روابط‌عمومی شرکت گاز اصفهان اعلام کرد: به اطلاع شهروندان گرامی شهر اصفهان می‌رساند به علت تعمیرات شبکه، جریان گاز خیابان امامزاده اسحاق دوم، کوچه‌های شهید عبدالهی، شهید بابایی، شهید فیروزیان، سلمان، الهه و همچنین خیابان  بهار و  کوچه‌های منتهی به آن شامل شادی و شقایق در روز سه‌شنبه مورخ ۲۲ مهرماه از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۳ همان روز قطع خواهد شد.

ضمن تشکر از مساعدت و همراهی مشترکین، تقاضا می‌شود در این مدت شیرهای وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند.

