به گزارش ایلنا از اصفهان، روابط‌عمومی شرکت گاز اصفهان اعلام کرد: به اطلاع شهروندان گرامی شهر اصفهان می‌رساند به علت تعمیرات شبکه، جریان گاز خیابان امامزاده اسحاق دوم، کوچه‌های شهید عبدالهی، شهید بابایی، شهید فیروزیان، سلمان، الهه و همچنین خیابان بهار و کوچه‌های منتهی به آن شامل شادی و شقایق در روز سه‌شنبه مورخ ۲۲ مهرماه از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۳ همان روز قطع خواهد شد.

ضمن تشکر از مساعدت و همراهی مشترکین، تقاضا می‌شود در این مدت شیرهای وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند.

انتهای پیام/