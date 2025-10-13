کشف ۵۸۵ کیلو الیاف آغشته به شیشه در فرودگاه اصفهان
پلیس فرودگاه اصفهان ۵۸۵ کیلوگرم الیاف آغشته به شیشه را که قرار بود به اروپا ارسال شود، کشف کرد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مأموران پلیس حین کنترل مرسولات پستی در فرودگاه اصفهان که قرار بود به یکی از کشورهای اروپایی ارسال شود، به ۴۴ بسته الیاف مشکوک شدند. پس از بررسی دقیق با استفاده از تجهیزات تخصصی، مشخص شد این بستهها حاوی ۵۸۵ کیلوگرم الیاف آغشته به مواد مخدر از نوع شیشه هستند.
در همین ارتباط سردار رضا بنیاسدیفر فرمانده یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا، گفت: با دستور قضائی، ارسالکننده این مرسوله دستگیر و پروندهای برای وی تشکیل شد که به همراه متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شده است.
وی با تأکید بر خطرات جدی مواد مخدر، به خانوادهها هشدار داد و اظهار کرد: پلیس با اقتدار و قاطعیت با سوداگران مرگ برخورد خواهد کرد.
فرمانده یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا، همچنین حفاظت از جامعه و تأمین امنیت را وظیفهای عاشقانه برای نیروی انتظامی دانست و بر مشارکت همگانی برای مقابله با این معضل تأکید کرد.