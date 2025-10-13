خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حادثه تلخ در دانشگاه آزاد تبریز؛

فوت دانشجو در اثر سقوط از طبقه چهارم دانشکده

فوت دانشجو در اثر سقوط از طبقه چهارم دانشکده
کد خبر : 1699474
لینک کوتاه کپی شد.

براساس گزارش‌ها حدود ساعت ۱۰ صبح امروز،، یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز از طبقه چهارم یکی از ساختمان‌های دانشگاه سقوط کرد و در دم جان باخت.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، روابط عمومی دانشگاه آزاد تبریز ضمن تأیید خبر فوت یکی از دانشجویان پسر دانشگاه آزاد تبریز در پی سقوط از طبقه چهارم یکی از ساختمان‌های این دانشگاه، اعلام کرد: جزئیات این حادثه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در پی حادثه ناگوار سقوط منجر به فوت دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز  با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد:

 امروز حوالی ساعت 10:30 صبح یکی از دانشجویان پسر رشته مترجمی زبان انگلیسی دچار حادثه ناگوار سقوط گردید که متاسفانه منجر به فوت ایشان شد.

بلافاصله کادر درمانگاه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و اورژانس 115،  عوامل نیروی انتظامی، مدیران دانشگاه و عوامل مربوطه در محل حادثه حاضر شدند که متاسفانه به دلیل شدت جراحات وارده، حادثه دیده در دم جان باخت.

ضمن تسلیت خدمت خانواده ایشان و جامعه دانشگاهی کشور به اطلاع می رساند جزئیات حادثه توسط عوامل ذیصلاح و کارشناسان در دست بررسی می باشد که اطلاعات تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ