فوت دانشجو در اثر سقوط از طبقه چهارم دانشکده

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، روابط عمومی دانشگاه آزاد تبریز ضمن تأیید خبر فوت یکی از دانشجویان پسر دانشگاه آزاد تبریز در پی سقوط از طبقه چهارم یکی از ساختمان‌های این دانشگاه، اعلام کرد: جزئیات این حادثه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در پی حادثه ناگوار سقوط منجر به فوت دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد:

امروز حوالی ساعت 10:30 صبح یکی از دانشجویان پسر رشته مترجمی زبان انگلیسی دچار حادثه ناگوار سقوط گردید که متاسفانه منجر به فوت ایشان شد.

بلافاصله کادر درمانگاه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و اورژانس 115، عوامل نیروی انتظامی، مدیران دانشگاه و عوامل مربوطه در محل حادثه حاضر شدند که متاسفانه به دلیل شدت جراحات وارده، حادثه دیده در دم جان باخت.

ضمن تسلیت خدمت خانواده ایشان و جامعه دانشگاهی کشور به اطلاع می رساند جزئیات حادثه توسط عوامل ذیصلاح و کارشناسان در دست بررسی می باشد که اطلاعات تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

