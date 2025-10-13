خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به مدت یک ماه:

غربالگری رایگان سرطان سینه در مراکز بهداشت گیلان

غربالگری رایگان سرطان سینه در مراکز بهداشت گیلان
کد خبر : 1699392
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: با اجرای پویش ملی پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان سینه، غربالگری این بیماری در مراکز بهداشت استان رایگان انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا از رشت، محمدتقی آشوبی با اشاره به اینکه پویش ملی پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان سینه از ۹ مهر آغاز شده و تا ۹ آبان ادامه دارد، گفت: در این مدت غربالگری سرطان سینه در مراکز بهداشت استان و همینطور مرکز غربالگری سینه کلینیک شهدای سلامت رشت، رایگان انجام می‌شود.

وی افزود: مرکز غربالگری سینه با حضور پزشک متخصص خانم، در کلینیک شهدای سلامت رشت راه اندازی شده و همه بانوان در هر زمان از سال می‌توانند برای غربالگری سرطان سینه به این مرکز مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه نامگذاری ماه اکتبر به نام سرطان سینه که در ایران از ۹ مهر تا ۹ آبان است، نشان‌دهنده‌ی اهمیت توجه همه کشور‌های دنیا به این بیماری است گفت: آگاهی نسبت به این بیماری در مراحل اولیه قابل درمان است و می‌تواند از بروز آن در زنان به طور چشمگیری جلوگیری کند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه بانوان با آگاهی و خودمراقبتی می‌توانند علائم سرطان سینه را در مراحل اولیه تشخیص دهند گفت: احساس توده در داخل سینه و یا زیربغل، تفاوت سایز و تغییر شکل، ترشح مایعات و چرک و خون از سینه، تورفتگی یا برآمدگی و احساس درد در بافت سینه، جزو علائم خطر سرطان سینه در بانوان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ