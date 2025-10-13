خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی استان خبرداد؛

کشف ۳۴۸ کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس فارس و هرمزگان

کشف ۳۴۸ کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس فارس و هرمزگان
کد خبر : 1699378
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان گفت: در عملیات مشترک پلیس فارس و هرمزگان، ۳۴۸ کیلوگرم تریاک کشف و یک نفر قاچاقچی نیز دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سردار عزیزاله ملکی اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با سوداگران مرگ، شب گذشته ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند فردی با یک دستگاه وانت پیکان در حال انتقال محموله تریاک از بندرعباس به شیراز است که موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی پلیس فارس قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی شهرستان لارستان پس از هماهنگی قضایی به محورهای مواصلاتی منتهی به بندرعباس اعزام و حین برپایی ایست و بازسی خودرو حامل مواد مخدر را شناسایی و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه پس از طی مسافتی تعقیب و گریز ماموران انتظامی لارستان موفق شدند خودرو را توقیف و راننده را نیز دستگیر کنند، گفت: در بازسی از این وانت ۳۴۸ کیلوگرم تریاک کشف شد.

ملکی با اشاره به اینکه راننده قاچاقچی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، تصریح کرد: برخورد با سوداگران مرگ به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی است و از مردم عزیز درخواست می‌شود هرگونه اطلاعات در این خصوص را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ