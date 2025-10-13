انسداد محور کندوان به دلیل تردد احشام ‏

به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ پیمان کرمی با اشاره به تردد احشان در محور کندوان، گفت: با توجه به درخواست فرمانداری شهرستان چالوس مبنی برانسداد محور کندوان جهت عبور احشام ،محدودیت های ترافیکی در این محور به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: به همین منظور تردد وسایل نقلیه در روزهای دوشنبه 21 مهرماه و سه شنبه 22 مهر ماه از ساعت 6 صبح تا 18 عصر در محورکندوان ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان تصریح کرد: رانندگانی که قصد تردد از این محور را دارند ضمن مدیریت سفر خود می توانند از محورهای جایگزین تردد کنند.

سرهنگ کرمی از رانندگان وسایل نقلیه خواست در زمان اعمال محدودیت با صبر و حوصله و رعایت قوانین و مقررات پلیس را در اجرای ماموریت یاری کنند.

انتهای پیام/