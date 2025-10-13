خبرگزاری کار ایران
هویت کارگران مصدوم «فرو سیلیس دامغان»/ سوختگی یکی از کارگران حدود ۹۰ درصد است

کد خبر : 1699320
یک منبع کارگری دراستان سمنان، در ارتباط با هویت کارگرانی که روز شنبه در کارخانه فروسیلیس در دامغان مصدوم شدند توضیح داد.

این مقام آگاه در گفتگو با ایلنا در ارتباط با هویت کارگرانی که روز شنبه در اثر پاشش مواد مذاب ناشی از انفجار کوره در کارخانه فروسیلیس در دامغان دچار حادثه شدند، توضیح دادند. 

به گفته این فعال کارگری، مصدومان این حادثه «حسین شاهچراغ»، «مهدی کشاورزیان» و «محمدعلی غلام سلطانی» هستند. بر اساس این گزارش، میزان سوختگی حسین شاهچراغ حدود ۹۰ درصد بوده و وضعیت عمومی او وخیم اعلام شده است

او افزود: به‌دلیل شدت جراحات، دو نفر از کارگران به مراکز درمانی تخصصی در تهران و ساری اعزام شدند و درمان مصدوم سوم با حدود ۳۰ درصد سوختگی در بیمارستان دامغان ادامه دارد. 

او درباره علت حادثه گفت: بر اساس گفته کارگران این کارخانه، در زمان حادثه آب به داخل کوره ذوب نفوذ کرده و و در نهایت انفجار صورت می‌گیرد. 

وی افزود: کارخانه فرو سیلیس در دامغان یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی استان سمنان محسوب می‌شود که در آن حدود ۳۵۰ کارگر مشغول به کارند.

