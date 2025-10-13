مدیرکل راهداری گلستان خبرداد:
رشد ۳۱ درصدی صادرات از پایانه مرزی اینچه برون
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان گلستان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال میزان۲۶۲ هزار و ۶۲۵ تن کالا با ۱۰ هزار و ۸۶۲ دستگاه کامیون از پایانه مرزی اینچه برون صادرشده که رشد۳۱ درصدی در تناژو۲۶ درصددرناوگان را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته برای استان رقم زده است.
به گزارش ایلنای گلستان، عادل مصدقی گفت: تردد روزانه بیش از ۲۲۰ دستگاه کامیون از طریق این پایانه مرزی، نشاندهنده اهمیت این مرز در تبادلات تجاری با کشورهای همسایه، بهویژه کشورهای آسیای میانه است.
مصدقی اظهارداشت: پایانه مرزی اینچه برون به عنوان تنها مرز فعال زمینی میان ایران و ترکمنستان در استان گلستان، نقش کلیدی در توسعه تجارت خارجی بهویژه صادرات به کشورهای شمال شرق ایران ایفا میکند.
وی خاطرنشان کرد: نزدیکی به بازارهای هدف، کاهش هزینههای حملونقل و تسهیل دسترسی، این مرز را به یکی از مهمترین کریدورهای اقتصادی شرق کشور تبدیل کرده است.