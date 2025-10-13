رشد ۳۱ درصدی صادرات از پایانه مرزی اینچه برون

به گزارش ایلنای گلستان، عادل مصدقی گفت: تردد روزانه بیش از ۲۲۰ دستگاه کامیون از طریق این پایانه مرزی، نشان‌دهنده اهمیت این مرز در تبادلات تجاری با کشورهای همسایه، به‌ویژه کشورهای آسیای میانه است.

مصدقی اظهارداشت: پایانه مرزی اینچه برون به عنوان تنها مرز فعال زمینی میان ایران و ترکمنستان در استان گلستان، نقش کلیدی در توسعه تجارت خارجی به‌ویژه صادرات به کشورهای شمال شرق ایران ایفا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: نزدیکی به بازارهای هدف، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل دسترسی، این مرز را به یکی از مهم‌ترین کریدورهای اقتصادی شرق کشور تبدیل کرده است.

