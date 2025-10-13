خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل راهداری گلستان خبرداد:

رشد ۳۱ درصدی صادرات از پایانه مرزی اینچه برون

رشد ۳۱ درصدی صادرات از پایانه مرزی اینچه برون
کد خبر : 1699304
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گلستان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال میزان۲۶۲ هزار و ۶۲۵ تن کالا با ۱۰ هزار و ۸۶۲ دستگاه کامیون از پایانه مرزی اینچه برون صادرشده که رشد۳۱ درصدی در تناژو۲۶ درصددرناوگان را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته برای استان رقم زده است.

به گزارش ایلنای گلستان، عادل مصدقی گفت: تردد روزانه بیش از ۲۲۰ دستگاه کامیون از طریق این پایانه مرزی، نشان‌دهنده اهمیت این مرز در تبادلات تجاری با کشورهای همسایه، به‌ویژه کشورهای آسیای میانه است. 

مصدقی اظهارداشت: پایانه مرزی اینچه برون به عنوان تنها مرز فعال زمینی میان ایران و ترکمنستان در استان گلستان، نقش کلیدی در توسعه تجارت خارجی به‌ویژه صادرات به کشورهای شمال شرق ایران ایفا می‌کند. 

وی خاطرنشان کرد: نزدیکی به بازارهای هدف، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل دسترسی، این مرز را به یکی از مهم‌ترین کریدورهای اقتصادی شرق کشور تبدیل کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ