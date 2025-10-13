در گفتوگو با ایلنا عنوان شد:
ایجاد بخش قلب بیمارستان امام خمینی اراک؛ مطالبه جدی کارگران و بازنشستگان
مسئول کمیته بیمه و درمان خانه کارگر تشکیلات اراک با ابراز ناخرسندی از اینکه بیمارستان امام خمینی اراک فاقد بخش قلب و امکانات لازم در این حوزه است، گفت: نبود بخش قلب در این بیمارستان، از مهمترین چالشهای درمانی حوزه کارگری و بازنشستگی در استان مرکزی است. از این رو ایجاد و تجهیز بخش قلب و امکانات لازم در این بخش، یک ضرورت فوری برای جامعه کارگری و بازنشستگی استان محسوب میشود.
محمدرضا هاشمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، افزود: استان مرکزی یکی از قطبهای بزرگ صنعتی کشور است و حدود 70 درصد جمعیت آن را کارگران و بازنشستگان تشکیل میدهند. با وجود جمعیت حداکثری این قشر در این استان و افزایش بیماریهای قلبی در میان آنها، بیمارستان امام خمینی اراک به عنوان تنها بیمارستان تأمین اجتماعی در شهر اراک به عنوان مرکز استان مرکزی، فاقد بخش قلب و امکانات لازم در این حوزه است.
وی ادامه داد: ایجاد یک بخش قلب مجهز با تمامی امکانات لازم در بیمارستان امام خمینی اراک ضرورتی انکارناپذیر است. بخش قلب در این بیمارستان باید شامل امکاناتی از جمله نوار قلب، اکو، تست ورزش، آنژیوگرافی و حضور متخصصان جراحی قلب برای انجام عمل باز قلب باشد. ایجاد این بخش و اجرایی شدن چنین اقداماتی ضمن کاهش هزینهها و استرس بیماران، نقش بسزایی در ارتقاء سلامت جامعه کارگری و بازنشستگان استان مرکزی خواهد داشت.
مسئول کمیته بیمه و درمان خانه کارگر تشکیلات اراک اظهار داشت: این در حالی است که بیمارستان امام خمینی اراک یکی از بهترین بیمارستانهای استان مرکزی محسوب میشود و علاوه بر امکانات مناسب، از کادر درمانی مجرب و توانمندی نیز برخوردار است. بر این اساس نبود بخش قلب در چنین بیمارستانی یکی از اساسیترین کمبودها در حوزه فرایندهای درمانی جامعه کارگری و بازنشستگی به شمار میرود و باید تمامی تلاشها برای ایجاد این بخش بکار گرفته شود.
هاشمی تصریح کرد: از مسئولان استانی از جمله نمایندگان مردم اراک مجلس، استاندار مرکزی و مدیریت درمان تأمین اجتماعی این استان درخواست میکنیم با پیگیریهای لازم، زمینه راهاندازی و تجهیز کامل بخش قلب بیمارستان امام خمینی اراک را فراهم کنند. همچنین از خیرین و نیکوکاران حوزه سلامت نیز دعوت میکنیم در این اقدام مشارکت داشته باشند تا با همیاری و همدلی، خدمتی ماندگار برای کارگران، بازنشستگان و مردم شریف استان رقم بخورد.