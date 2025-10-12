خبرگزاری کار ایران
اگر با صداقت با مردم سخن بگوییم، آنان نیز با ما همراه خواهند شد

مشاور رییس جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها گفت: معتقدیم ایران متعلق به همه مردم این کشور است. اگر دولت نقد نشود بالنده نمی‌شود و ما از نقد استقبال می‌کنیم و معتقدیم اصحاب رسانه باید رسالت تاریخی خود را بدون ترس انجام دهند.

به گزارش ایلنای گلستان، نورالدین آهی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: گلستان رنگین‌کمانی از اقوام است و الگویی برای همزیستی، اما در سطح ملی کمتر شناخته شده است. رسانه‌ها و تشکل‌ها باید در معرفی ظرفیت‌های استان فعال‌تر باشند. 

وی گفت: دولت چهاردهم برآمده از مردم است و اگر با صداقت با مردم سخن بگوییم، آنان نیز با ما همراه خواهند شد. از مردم می‌خواهیم که آقای پزشکیان را تنها نگذارید؛ شرایط سخت است و با هم می‌توانیم ایران را بسازیم. 

وی افزود: معتقدیم ایران متعلق به همه مردم ایران است و این دولت به رسمیت شناختن اختلاف‌نظرها و تکثر آرا را در دستور کار خود قرار داده است. اگر دولت نقد نشود، بالنده نمی‌شود. ما از نقد استقبال می‌کنیم و معتقدیم اصحاب رسانه باید رسالت تاریخی خود را بدون ترس انجام دهند. 

وی افزود: دخالت نماینده در انتخاب‌ها، مانند اصرار بر انتخاب یک فرماندار خاص توسط استانداری به واسطه فشار نماینده، اقدامی ناخوشایند و در تعارض با وظیفه نظارتی است.  دخالت در عزل و نصب‌ها به نظارت نمایندگان آسیب می‌زند و به نظام جمهوری اسلامی خیانت است و نمایندگان باید دیدبان دولت باشند.

