احداث ورزشگاه چند منظوره ویژه بانوان صدرا

عضو شورای اسلامی شهر صدرا از احداث ورزشگاه چند منظوره ویژه بانوان در این شهر خبر داد.

به گزارش ایلنا، روح الله شجاعیان گفت: با همکاری  سازمان مدیریت برنامه ریزی فارس در زمینه تامین زیرساخت های ورزشی شهر صدرا ۱۵ میلیارد تومان اعتبار جهت احداث یک ورزشگاه چند منظوره ویژه بانوان در صدرا اختصاص یافت.

وی افزود: هماهنگی های لازم با شرکت عمران صدرا برای اختصاص زمین انجام شده و مقرر شد اداره کل ورزش و جوانان درخواست تخصیص زمین را به شرکت عمران ارسال نماید تا مراحل اداری تامین زمین هرچه سریعتر آغاز شود.

به گفته شجاعیان ساخت ورزشگاه اختصاصی بانوان از مطالبات جدی کمیسیون بانوان شورا بود که از سال گذشته در دستور کار این کمیسیون قرار داشت و امیدواریم پیگیری ها به نتیجه رسید.

عضو شورای اسلامی شهر صدرا اضافه کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس برای مساعدت در تامین هزینه های احداث زورخانه در صدرا نیز اعلام آمادگی نمود.

وی همچنین از ساخت ۴ مدرسه جدید در صدرا خبر داد و گفت: احداث دو مدرسه آغاز شده و در حال ساخت است. عملیات اجرای دو مدرسه دیگر نیز هریک با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان در آبان ماه آغاز خواهد شد.

