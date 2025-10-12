به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، جمعی از فعالان فرهنگی و علاقه‌مندان به میراث تاریخی استان هرمزگان با ایجاد کارزاری در فضای مجازی، نسبت به وضعیت نگران‌کننده عمارت کلاه‌فرنگی بندرعباس هشدار داده و از مسئولان خواستار رسیدگی فوری به این بنای ارزشمند شدند.

عمارت کلاه‌فرنگی که بیش از سه قرن قدمت دارد، در مجاورت اسکله قدیم بندرعباس و رو به دریا، در بلوار طالقانی این شهر قرار گرفته است. این عمارت در سال ۱۳۸۴ با شماره ۱۳۸۳۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و یکی از مهم‌ترین میراث‌های تاریخی بندرعباس به شمار می‌رود.

با این حال، طی سال‌های اخیر این بنای تاریخی به دلیل بی‌توجهی و نبود مرمت اصولی، دچار آسیب‌های جدی شده و فعالان فرهنگی نسبت به خطر تخریب تدریجی آن هشدار داده‌اند.

در پی انتشار گسترده این دغدغه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، استاندار هرمزگان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق)، از ورود به موضوع خبر داد و تأکید کرد که وضعیت این عمارت مورد بررسی قرار گرفته و پیگیری لازم از سوی دستگاه‌های مربوطه در حال انجام است.

کاربران و فعالان محلی امیدوارند با ورود مدیریت استان و توجه اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان، این اثر ارزشمند از وضعیت رهاشدگی خارج شده و عملیات مرمت و احیای آن هر چه سریع‌تر آغاز شود.

