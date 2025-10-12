کارزار مردمی برای نجات عمارت کلاهفرنگی بندرعباس؛ ورود استاندار به موضوع
در پی راهاندازی کارزاری از سوی فعالان فرهنگی و دغدغهمندان میراث فرهنگی برای نجات عمارت تاریخی کلاهفرنگی بندرعباس، قدیمیترین بنای شهر که این روزها در وضعیت نامناسبی قرار دارد، استاندار هرمزگان در واکنش به درخواست مردم اعلام کرد پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، جمعی از فعالان فرهنگی و علاقهمندان به میراث تاریخی استان هرمزگان با ایجاد کارزاری در فضای مجازی، نسبت به وضعیت نگرانکننده عمارت کلاهفرنگی بندرعباس هشدار داده و از مسئولان خواستار رسیدگی فوری به این بنای ارزشمند شدند.
عمارت کلاهفرنگی که بیش از سه قرن قدمت دارد، در مجاورت اسکله قدیم بندرعباس و رو به دریا، در بلوار طالقانی این شهر قرار گرفته است. این عمارت در سال ۱۳۸۴ با شماره ۱۳۸۳۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و یکی از مهمترین میراثهای تاریخی بندرعباس به شمار میرود.
با این حال، طی سالهای اخیر این بنای تاریخی به دلیل بیتوجهی و نبود مرمت اصولی، دچار آسیبهای جدی شده و فعالان فرهنگی نسبت به خطر تخریب تدریجی آن هشدار دادهاند.
در پی انتشار گسترده این دغدغه در شبکههای اجتماعی و رسانهها، استاندار هرمزگان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق)، از ورود به موضوع خبر داد و تأکید کرد که وضعیت این عمارت مورد بررسی قرار گرفته و پیگیری لازم از سوی دستگاههای مربوطه در حال انجام است.
کاربران و فعالان محلی امیدوارند با ورود مدیریت استان و توجه ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان، این اثر ارزشمند از وضعیت رهاشدگی خارج شده و عملیات مرمت و احیای آن هر چه سریعتر آغاز شود.