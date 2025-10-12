محکومیت قاچاقچی ۲۹ هزار لیتر سوخت در آبادان

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهدی طیبی گفت: پرونده قاچاق ۲۹ هزار لیتر نفت‌گاز به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۴ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان آبادان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: این شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف‌شده، متخلف را به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۶۸ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالای کشف‌شده محکوم کرد.

طیبی گفت: شعبه مذکور همچنین برای شناور حامل سوخت کشف‌شده، ۱۴ میلیارد و ۶۸ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۴۲ میلیارد و ۱۰۲ میلیون ریال محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: مأموران ناوگروه شناوری پایگاه دریابانی شهرستان آبادان در حین گشت‌زنی و پس از توقیف یک فروند لنج صیادی و کشف سوخت به ظن قاچاق، گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

