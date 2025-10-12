خبرگزاری کار ایران
محکومیت قاچاقچی ۲۹ هزار لیتر سوخت در آبادان

محکومیت قاچاقچی ۲۹ هزار لیتر سوخت در آبادان
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان از محکومیت ۴۲ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت خبر داد .

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهدی طیبی گفت: پرونده قاچاق ۲۹ هزار لیتر نفت‌گاز به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۴ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان آبادان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: این شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف‌شده، متخلف را به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۶۸ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالای کشف‌شده محکوم کرد.

طیبی گفت: شعبه مذکور همچنین برای شناور حامل سوخت کشف‌شده، ۱۴ میلیارد و ۶۸ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۴۲ میلیارد و ۱۰۲ میلیون ریال محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: مأموران ناوگروه شناوری پایگاه دریابانی شهرستان آبادان در حین گشت‌زنی و پس از توقیف یک فروند لنج صیادی و کشف سوخت به ظن قاچاق، گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

