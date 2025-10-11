دستگیری اسیدپاش شاهین شهر

خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر گفت: فردی که با اسید پاشی اقدام به تخریب 10 دستگاه خودرو در یکی از محلات این شهرستان کرده بود شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ هادی کیان مهر اظهار کرد: در پی دریافت اخباری مبنی بر این که فردی با اسید پاشی موجب تخریب 10 دستگاه خودرو سواری در یکی از محلات شهرستان شاهین شهر شده است، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر افزود: در این رابطه کارآگاهان پلیس آگاهی و مأموران پلیس امنیت شهرستان با بررسی های دقیق میدانی و رصد اطلاعاتی عامل این تخریب ها را شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: متهم دستگیر شده انگیزه خود از این اقدام جنون آمیز را اختلافات شخصی با یکی از اهالی محل عنوان کرده که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

 

