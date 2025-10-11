به گزارش ایلنا از اصفهان، امیر کرم‌زاده با بیان اینکه عملیات مرمتی، زیرساختی و ایمن‌سازی باغ فین کاشان پایان یافت، اظهار کرد: این عملیات‌های مرمتی باهدف حفاظت از ارزش‌های تاریخی و ارتقای کیفیت خدمات به بازدیدکنندگان و بر اساس طرح‌های مصوب شورای فنی میراث‌فرهنگی و کمیته راهبری بااعتباری بیش از 75 میلیارد ریال اجرا شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: ازجمله اقدامات شاخص انجام‌شده می‌توان به ساماندهی و بهسازی سرویس‌های بهداشتی و هشتی ورودی بااعتباری بالغ‌بر 20 میلیارد ریال، حفاظت تخصصی از درختان کهن‌سال باغ با هزینه نزدیک به 10 میلیارد ریال و مناسب‌سازی مسیرها برای افراد دارای معلولیت اشاره کرد.

کرم‌زاده همچنین به اجرای عملیات نورپردازی حرفه‌ای مسیرهای اصلی باغ بااعتبار 30 میلیارد ریال، نصب فاز اول سیستم اعلام حریق با هزینه 4 میلیارد ریال و خرید دیزل ژنراتور به ارزش 9 میلیارد ریال برای تأمین برق اضطراری اشاره کرد.

وی افزود: به‌منظور صیانت از عناصر زنده و تاریخی باغ فین، پروژه‌ای تخصصی در حوزه ساماندهی و سلامت سازی درختان کهن‌سال سرو و چنار به مرحله اجرا درآمد.

