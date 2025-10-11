استاندار قزوین خبر داد؛
تولید سالانه 22 میلیون مترمکعب پساب در استان قزوین
استاندار قزوین با اشاره به تولید 22 میلیون مترمکعب پساب در سال در این استان گفت: برنامهریزی برای هدایت این پسابها به حوزه صنعت و تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کمآببر را آغاز کردهایم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان قزوین از اختصاص 60 درصد از انرژی کاری استانداری به موضوع آب خبر داد و گفت: بحران کمآبی چالشی فراگیر در تهران، کرج و دیگر شهرهای کشور به شمار میرود.
وی با هشدار نسبت به عمق 200 متری چاههای آب در این استان افزود: قزوین از منابع آب پایدار برخوردار نیست و برای تأمین آب شرب شهروندان، امسال 74 حلقه چاه جدید به مجموعه چاههای استان اضافه شده است.
استاندار قزوین از تشکیل کارگروه ویژهای متشکل از دستگاههای مرتبط خبر داد و گفت: عملیات اجرایی طرح انتقال آب طالقان از امروز (شنبه) با تجهیز کارگاهها در چهار محور استان آغاز شده است.
نوذری عنوان کرد: بودجه این طرح برای آبرسانی به 14 شهر و 194 روستا حدود 12٫5 هزار میلیارد تومان است و به تازگی از محل طرح احداث شهرک اقامتی-گردشگری قائم بخش عمده این بودجه برای تکمیل طرح یادشده تأمین خواهد شد.
وی در مورد طرح انتقال آب از طالقان به قزوین تأکید کرد: در صورت وجود هرگونه تعارض با اراضی کشاورزی، حقوق مالکان به طور کامل پرداخت خواهد شد.
نوذری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع معیشت مردم پرداخت و اضافه کرد: پس از موضوع اسنپبک، شوک ناگهانی به بازار وارد شد، اما ما مسؤول تنظیم بازار هستیم و باید با نظارت و مدیریت دقیق مسائل را با نگاه ملی پیش ببریم.
وی اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را از دیگر دستورات این جلسه عنوان کرد و ادامه داد: توانمندسازی این گروه برای اشتغال و تحصیل ضرورت دارد و از دستگاههای اجرایی میخواهیم سهم سه درصدی استخدام معلولان را رعایت کنند.
استاندار قزوین مدیریت محلهمحور را رویکرد اصلی دولت در رفع مشکلات جامعه دانست و گفت: این طرح در احداث مدارس، کتابخانهها و مساجد باید مورد توجه قرار گیرد تا مشارکت مردم افزایش یابد.
نوذری از احیای دشت اللهآباد به عنوان یکی از کانونهای ریزگرد در استان خبر داد و تاکید کرد: پیگیری موضوع زهکشی و جلوگیری از چرای غیرمجاز شترها در این منطقه ضروری است و بر تعیین دقیق شرح وظایف دستگاههای مربوطه در این حوزه پافشاری میکنیم.