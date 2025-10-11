چرا تراز تجاری قزوین 305 میلیون دلار منفی شد؟

آخرین آمار مبادلات تجاری خارجی استان شامل صادرات و واردات امروز از سوی مدیرکل گمرکات استان قزوین منتشر شد که نشان می‌دهد تراز تجاری این استان 305 میلیون دلار منفی است و تنها راه برون‌رفت از این وضعیت تولید و صادرات محصولات فناورانه و جلوگیری از خام‌فروشی است.

به گفته سعید نادری، مدیرکل گمرکات استان قزوین این استان در شش‌ماهه نخست سال جاری 266 میلیون دلار صادرات و 571 میلیون دلار واردات داشته که بیانگر این است که ارزش واردات بیش از 2 برابر صادرات بوده است و در نهایت تراز تجاری این استان 305 میلیون دلار منفی شده است.

بنا به گفته نادری 571 میلیون دلار واردات با ورود 95 هزار تن کالا صورت گرفته است، در حالی که وزن صادرات صورت‌گرفته در همین بازه زمانی 457 هزار تن بوده است که بیش از 4.8 برابر وزن واردات بوده است.

ارزش کالای وارداتی 10 برابر کالای صادراتی است

این موضوع نشان می‌دهد که ارزش هر تن کالای وارداتی به استان قزوین 6 هزار و 10 دلار و ارزش هر تن کالای صادراتی از استان حدود 582 دلار است و بنابراین ارزش هر تن کالای وارداتی به استان بیش از 10.3 برابر کالای صادراتی از استان قزوین است.

نگاهی به فهرست کالاهای عمده صادراتی و وارداتی استان قزوین هم علت اختلاف فاحش میان ارزش آنها را نشان می‌دهد که ریشه منفی شدن تراز تجاری استان نیز هست.

بنا به گفته مدیرکل گمرکات استان قزوین قطعات منفصله کشنده ، خودروی سواری، کمپرسور کولرخودرو، اسانس های آرایشی و بهداشتی و ماشین‌آلات صنایع غذایی از جمله کالاهایی است که طی 6 ماهه نخست امسال از کشورهای امارات، چین، ترکیه، روسیه و هند وارد استان شده است.

سعید نادری عمده کالاهای صادراتی در طی این بازه زمانی را روغن پایه، میله مسی، پودر شوینده، شیشه و رزین آلکید عنوان کرد که بیشتر به عنوان مواد اولیه یا محصول نهایی با ارزش افزوده پایین‌تر مطرح هستند.

بنابراین مشخص است که صادرات چنین محصولاتی که از ارزش بسیارکمتری در برابر کالاهای وارداتی به استان قزوین برخوردارند، نمی‌توان در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تراز تجاری استان قزوین را مثبت کرد و برنامه‌های استقرار صنایع های‌تک و فناورانه هم تاکنون در حد شعار باقی‌ مانده است.

انتهای پیام/