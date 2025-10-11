خبرگزاری کار ایران
هشدار نارنجی گرد و غبار در خراسان رضوی

هشدار نارنجی گرد و غبار در خراسان رضوی
کد خبر : 1698332
مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی با صدور بیانیه‌ای با اشاره به تغییر فشار و افزایش آلودگی هوا ناشی از نفوذ گرد و خاک هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

به گزارش ایلنا، هواشناسی خراسان رضوی طی اطلاعیه‌ای امروز شنبه اعلام کرد: در پی ورود جریانات ناتراز میانی جو به استان از ظهر امروز (۱۹ مهرماه) توفان گرد و غبار در خراسان رضوی آغاز شده که موجب بالا رفتن محسوس شاخص کیفیت هوا و وقوع خسارت در مناطق مستعد می شود.

بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در ۲۴ ساعت آینده، شاخص کیفیت هوا در همه ساعات فراتر از ۲۰۰ و به حد ناسالم برای همه گروه‌ها برسد که این وضعیت تا اواخر ساعات روز دوشنبه هفته جاری نیز ادامه یابد.

همچنین در این اطلاعیه بر اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی به علت افزایش شدت وزش باد، استفاده شهروندان از ماسک و توجه به توصیه‌های کارگروه اضطرار آلودگی هوا تاکید شده است.

هشدارهای هواشناسی؛ زرد، نارنجی و قرمز رنگ هستند که شدت پدیده های جوی را به ترتیب از ضعیف تا قوی اعلام می‌کنند.

در هشدار نارنجی پیش‌بینی می‌شود که پدیده‌ جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارت‌های احتمالی را سبب شود از اینرو برای آماده باش دستگاه‌های مسئول هشداری با این رنگ برای مقابله با پدیده های خسارت‌زا صادر می شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
