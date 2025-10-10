نجات جان ۱۴۰ مسافر در فرودگاه دشت ناز ساری با اقدام به موقع کنترلرهای برج مراقبت

به گزارش ایلنا، ۲ کنترلر مجرب برج مراقبت پرواز فرودگاه دشت ناز ساری عصر امروز -جمعه- با شناسایی قطع کامل سیستم‌های ناوبری هواپیما، به موقع وارد عمل شدند و با ارائه راهنمایی‌های فنی دقیق و حرفه‌ای به خلبان او را در شرایط حساس پروازی یاری کردند. این اقدام به موقع باعث شد تا از بروز سانحه‌ای احتمالی جلوگیری شود و تمامی مسافران و خدمه این پرواز در سلامت کامل از هواپیما تخلیه شوند.

فرودگاه بین‌المللی شهدای ساری (دشت ناز)، که یکی از مهم‌ترین فرودگاه‌های شمال کشور است، نقش کلیدی در ایمنی پروازها ایفا می‌کند. این فرودگاه خدمات پروازی متعددی به مقاصد داخلی و بین‌المللی ارائه می‌دهد و با داشتن تیم حرفه‌ای کنترل پرواز، برای تضمین ایمنی پروازها اهمیت زیادی دارد.

مازندران علاوه بر فرودگاه دشت ناز، دارای دو فرودگاه دیگر در رامسر و نوشهر است که به صورت ماهانه ۶۸۰ پرواز در مسیرهای مختلف داخلی و خارجی در این فرودگاه‌ها انجام می‌شود.

فرودگاه نوشهر که از قدیمی‌ترین فرودگاه‌های استان است، به دلیل قرارگیری در جوار ساحل خزر، یکی از زیباترین فرودگاه‌های شمال کشور به شمار می‌رود. همچنین فرودگاه رامسر به دستگاه کمک ناوبری NDB مجهز است، اما به‌منظور ارتقاء ایمنی پروازها، نیاز به تجهیزات پیشرفته‌تر مانند ILS و DVOR-DME دارد.

