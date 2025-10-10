خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عامل اسیدپاشی به رییس شورای شهر «درود» خراسان رضوی دستگیر شد

عامل اسیدپاشی به رییس شورای شهر «درود» خراسان رضوی دستگیر شد
کد خبر : 1698142
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار شهرستان زبرخان خراسان رضوی گفت: عامل اسیدپاشی امروز ۱۸ مهر ماه به رییس شورای شهر «درود» این شهرستان دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، حمد بوژمهرانی روز جمعه  افزود: ظهر امروز حوالی ساعت ۱۱، یک موتورسوار اقدام به اسیدپاشی روی «سید حسین علوی نسب» رییس شورای شهر درود کرد که متهم دستگیر شد.

وی بدون ارائه توضیحات بیشتر یا بیان انگیزه این اقدام اظهار کرد: صدمات وارده به علوی نسبتاً   شدید بود و او برای ادامه روند درمان به مشهد اعزام شده است.

شهرستان زبرخان به مرکزیت شهر «قدمگاه» یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی با جمعیت ۷۰ هزار نفر در ۱۰۰ کیلومتری جنوب غرب مشهد واقع است.

این شهرستان دارای ۲ بخش و چهار شهر قدمگاه، درود، اسحاق آباد و خرو است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ