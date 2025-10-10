عامل اسیدپاشی به رییس شورای شهر «درود» خراسان رضوی دستگیر شد

به گزارش ایلنا، حمد بوژمهرانی روز جمعه افزود: ظهر امروز حوالی ساعت ۱۱، یک موتورسوار اقدام به اسیدپاشی روی «سید حسین علوی نسب» رییس شورای شهر درود کرد که متهم دستگیر شد.

وی بدون ارائه توضیحات بیشتر یا بیان انگیزه این اقدام اظهار کرد: صدمات وارده به علوی نسبتاً شدید بود و او برای ادامه روند درمان به مشهد اعزام شده است.

شهرستان زبرخان به مرکزیت شهر «قدمگاه» یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی با جمعیت ۷۰ هزار نفر در ۱۰۰ کیلومتری جنوب غرب مشهد واقع است.

این شهرستان دارای ۲ بخش و چهار شهر قدمگاه، درود، اسحاق آباد و خرو است.

