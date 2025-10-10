خبرگزاری کار ایران
مدیر روابط عمومی اورژانس ایلام خبر داد؛

تصادف مرگبار در کمربندی شرقی ایلام / جان باختن نوجوان ۱۷ ساله در برخورد پژو با گاردریل

تصادف مرگبار در کمربندی شرقی ایلام / جان باختن نوجوان ۱۷ ساله در برخورد پژو با گاردریل
کد خبر : 1698118
بامداد امروز، انحراف یک دستگاه پژو در کمربندی شرقی ایلام حادثه‌ساز شد؛ در این سانحه یک نوجوان جان باخت و نوجوان دیگری به شدت مجروح و به ICU منتقل شد.

به گزارش ایلنا از ایلام، محسن ویسب گفت:پس از دریافت گزارش حادثه توسط مرکز هدایت عملیات، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس سبک به محل اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه ساعت ۲ بامداد امروز (جمعه) در مسیر کمربندی شرقی ایلام رخ داد که در پی آن یک نوجوان ۱۷ ساله به علت شدت جراحات در دم جان باخت.

ویسی ادامه داد: نوجوان دیگر که دچار آسیب‌های شدید شده بود، با تلاش کارشناسان اورژانس به بیمارستان امام شهر ایلام منتقل و بلافاصله به اتاق عمل انتقال یافت.

مدیر روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ ایلام در پایان گفت: مصدوم هم‌اکنون در بخش ICU بیمارستان امام بستری است و تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد.

