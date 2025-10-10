خبرگزاری کار ایران
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مازندران:

هفته ملی کودک فرصتی برای تجدید نظر در مسئولیت‌های اجتماعی ما نسبت به کودکان است

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران با اشاره به مناسبت هفته ملی کودک بر اهمیت توجه به حقوق و نیازهای کودکان تأکید کرده و گفت: کودکان نه تنها آینده ما، بلکه حال خوش زندگی‌اند و جامعه باید برای رشد سالم و خلاق آنان تلاش کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حامد فاضلی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری، ضمن تبریک به مناسبت هفته ملی کودک به اهمیت توجه به حقوق و نیازهای کودکان و نوجوانان در جامعه اشاره کرد.

وی با اشاره به شعار امسال هفته ملی کودک تحت عنوان "کودکان حال خوش زندگی‌اند" ، افزود: کودکان تنها آینده جامعه ما نیستند، بلکه در حال حاضر نیز بخشی از نشاط و شادابی خانواده‌ها و جامعه به شمار می‌آیند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مازندران تأکید کرد: اگر کودکان سالم، شاداب و خلاق باشند، جامعه نیز زنده و پویا خواهد بود.

وی به معرفی برنامه‌های این کانون در سراسر استان پرداخت و گفت: کانون پرورش فکری در راستای ترویج فرهنگ خودباوری و تقویت روحیه نوآوری در کودکان و نوجوانان، برنامه‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله هوش مصنوعی، رباتیک، نجوم و فلسفه برگزار می‌کند.

فاضلی به لزوم توجه ویژه به حقوق کودکان با نیازهای خاص، همچون کودکان کم‌توان جسمی و ذهنی، و کودکانی که در شرایط اجتماعی نامناسب قرار دارند، اشاره کرد و بر ضرورت حمایت بیشتر از این گروه‌ها تأکید کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مازندران، گفت: حقوق کودکان باید در تمام جنبه‌های زندگی آنان از دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی گرفته تا حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و خانوادگی مورد توجه قرار گیرد.

وی از تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهای فرهنگی استان دعوت کردند تا در کنار خانواده‌ها و کانون پرورش فکری کودکان، برای فراهم کردن شرایط مناسب رشد و شکوفایی نسل آینده کشور تلاش کنند.

