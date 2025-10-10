لزوم زیباسازی ساحل رودخانه کرخه در شوش

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، در حالی که ساحل‌سازی رودخانه دز در دزفول به یکی از قطب‌های تفریحی و گردشگری خوزستان تبدیل شده و هر روز شاهد حضور پرشور خانواده‌ها در فضایی ایمن، مجهز و سرشار از نشاط است، ساحل رودخانه کرخه در شوش در شرایطی نامطلوب و بدون رسیدگی رها شده است.

تعدادی از شهروندان شوش در تماس با ایلنا از نبود زیرساخت‌های ایمنی، فقدان امکانات تفریحی و خدماتی و نبود نورپردازی و فضای سبز مناسب در ساحل رودخانه کرخه، گلایه کردند و گفتند: مسئولین شهری، این منطقه را از ظرفیت گردشگری و جذب شهروندان و مسافران محروم کرده‌اند.

آنان خواستار توجه جدی شهرداری، اداره میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌های متولی برای ساماندهی این منطقه طبیعی و گردشگرپذیر شدند.

این در حالی است در شهر دزفول، طرح‌های ساحل‌سازی و ایجاد بوستان‌ها، شهربازی و مسیرهای پیاده‌روی در حاشیه رودخانه دز، محیطی ایمن و جذاب برای تفریح خانواده‌ها فراهم کرده و به رونق گردشگری داخلی کمک شایانی کرده است، موضوعی که می‌تواند الگویی مناسب برای شهرهای دیگر باشد.

یک شهروند در این خصوص گفت: احیای ساحل کرخه در شوش نه تنها می‌تواند به ارتقای نشاط اجتماعی و رونق اقتصادی منطقه بینجامد، بلکه زمینه‌ساز معرفی دوباره این شهرستان به‌ عنوان یکی از مقاصد طبیعی و تاریخی خوزستان خواهد بود.

انتهای پیام/