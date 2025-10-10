در تماس با ایلنا عنوان شد؛
لزوم زیباسازی ساحل رودخانه کرخه در شوش
زیباسازی ساحل رودخانه کرخه در شوش به منظور ایجاد مکانی برای تفریح شهروندان، درخواستی است که مردم انتظار دارند مسئولین شهری به آن توجه کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، در حالی که ساحلسازی رودخانه دز در دزفول به یکی از قطبهای تفریحی و گردشگری خوزستان تبدیل شده و هر روز شاهد حضور پرشور خانوادهها در فضایی ایمن، مجهز و سرشار از نشاط است، ساحل رودخانه کرخه در شوش در شرایطی نامطلوب و بدون رسیدگی رها شده است.
تعدادی از شهروندان شوش در تماس با ایلنا از نبود زیرساختهای ایمنی، فقدان امکانات تفریحی و خدماتی و نبود نورپردازی و فضای سبز مناسب در ساحل رودخانه کرخه، گلایه کردند و گفتند: مسئولین شهری، این منطقه را از ظرفیت گردشگری و جذب شهروندان و مسافران محروم کردهاند.
آنان خواستار توجه جدی شهرداری، اداره میراث فرهنگی و سایر دستگاههای متولی برای ساماندهی این منطقه طبیعی و گردشگرپذیر شدند.
این در حالی است در شهر دزفول، طرحهای ساحلسازی و ایجاد بوستانها، شهربازی و مسیرهای پیادهروی در حاشیه رودخانه دز، محیطی ایمن و جذاب برای تفریح خانوادهها فراهم کرده و به رونق گردشگری داخلی کمک شایانی کرده است، موضوعی که میتواند الگویی مناسب برای شهرهای دیگر باشد.
یک شهروند در این خصوص گفت: احیای ساحل کرخه در شوش نه تنها میتواند به ارتقای نشاط اجتماعی و رونق اقتصادی منطقه بینجامد، بلکه زمینهساز معرفی دوباره این شهرستان به عنوان یکی از مقاصد طبیعی و تاریخی خوزستان خواهد بود.