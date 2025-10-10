خبرگزاری کار ایران
مهار آتش‌سوزی در ارتفاعات منگشت ایذه؛ تلاش ۳۰ ساعته نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی

مهار آتش‌سوزی در ارتفاعات منگشت ایذه؛ تلاش ۳۰ ساعته نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایذه از اطفای حریق در ارتفاعات منگشت شهرستان ایذه پس از یک تلاش ۳۰ ساعته خبر داد.

روح الله مومنی با اعلام خبر مهار آتش‌سوزی در ارتفاعات منگشت ایذه به ایلنا  گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در ارتفاعات منگشت، گروهی از نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی به همراه تجهیزات لازم به سرعت به منطقه اعزام شدند.

مومنی افزود: با وجود شرایط دشوار و مسیرهای سخت گذر، نیروهای اعزامی پس از ساعت‌ها تلاش مستمر سرانجام موفق به مهار حریق و اجرای عملیات خنک‌سازی منطقه شدند.

وی تصریح کرد: ساعاتی پس از مهار اولیه و انجام اقدامات ایمن‌سازی، آتش‌سوزی جدیدی در بخشی دیگر از منطقه رخ داد که  در پی این حادثه، تیم پشتیبانی به همراه جمعی از نیروهای مردمی جهت اطفای حریق به محل اعزام شدند و در نهایت، پس از حدود ۳۰ ساعت تلاش پیوسته و هماهنگ نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، هر دو کانون آتش‌سوزی به طور کامل مهار و عملیات ایمن‌سازی مناطق آسیب‌دیده به انجام رسید.

حجم ویدیو: 4.62M | مدت زمان ویدیو: 00:00:22 دانلود ویدیو

 

خبرنگار : بهنام رضایی مالمیر
