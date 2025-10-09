تقدیر از معصومه امینزاده، خبرنگار ایلنا و مدیر پایگاه خبری تدبیر آشنا، در نخستین همایش بینالمللی صلح و ورزش+فیلم
در آیین اختتامیه نخستین همایش بینالمللی و دومین همایش ملی صلح و ورزش، از معصومه امینزاده، خبرنگار خبرگزاری ایلنا و مدیر پایگاه خبری «تدبیر آشنا» بهدلیل نگارش یادداشت «ورزش، پرچم صلح بر فراز میدانهای رقابت» به عنوان اثر شایسته تقدیر در بخش رسانه و مطبوعات، تقدیر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نخستین همایش بینالمللی و دومین همایش ملی صلح و ورزش روز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور جمعی از مسئولان کمیته ملی المپیک، اعضای هیأت اجرایی، روسای فدراسیونها، اساتید دانشگاه و فعالان رسانه در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
این همایش با هدف ترویج فرهنگ صلح، دوستی و همبستگی میان ملتها از مسیر ورزش و همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، هنری و رسانهای برای گسترش گفتوگوی صلحآمیز در جامعه برگزار شد.
در این رویداد، حمید قاسمی رئیس کمیسیون صلح و ورزش، گزارشی از فعالیتهای یکساله کمیسیون و نقش مؤثر دیپلماسی ورزشی در ارتقای صلح ارائه کرد. همچنین اساتید و پژوهشگران داخلی و بینالمللی از جمله مهین فرهادیزاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک، کمال جوانمرد، مهرزاد حمیدی، محمدعلی قره، حبیب هنری، علیرضا محمدی و سخنرانانی از کشورهای مالزی، هند و برزیل دیدگاههای خود را درباره صلح، هنر و ورزش بیان کردند.
در بخش پایانی این مراسم، آثار برگزیده در بخشهای مقاله، کتاب، فیلم، عکس و رسانه معرفی و از برگزیدگان با اهدا لوح تقدیر و تندیس همایش قدردانی شد.
در بخش رسانه و مطبوعات،
سارا دشتی از پایگاه خبری پویندگان غرب با مطلب «ورزش، صحنهای برای همبستگی و دیپلماسی جهانی» رتبه نخست، محمدرضا آخوندی از ایسنا با مطلب «المپیک و صلح؛ از آرمان تا واقعیت» رتبه دوم و مبین جلیلی از خبرگزاری تسنیم با گزارش «پیام صلح و دوستی ورزش؛ زبانی که همه جهان آن را میفهمند» رتبه سوم را کسب کردند.
همچنین آثار فرزانه سیداسحاقی (پایگاه خبری نورا)، انسیه بحری (خبرگزاری صداوسیما) و معصومه امینزاده (پایگاه خبری تدبیر آشنا) با یادداشتی تحت عنوان «ورزش، پرچم صلح بر فراز میدانهای رقابت» جزو آثار شایسته تقدیر، معرفی شدند.
در این همایش، در بخشهای دیگر نیز از هنرمندان و پژوهشگران برتر تقدیر شد و در نهایت افسانه حسامیفرد، پزشک و کوهنورد نامآشنای ایرانی، بهعنوان قهرمان ملی صلح و ورزش سال ۱۴۰۴ معرفی شد.
آیین اختتامیه با حضور مسئولان کمیته ملی المپیک، نمایندگان فدراسیونهای ورزشی، اصحاب رسانه و فعالان حوزه صلح و ورزش برگزار و با اهدا جوایز به برگزیدگان، به کار خود پایان داد.