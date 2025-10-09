خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش سوزی در مخازن سوخت بخش خصوصی در بندرانزلی با یک کشته و دو مجروح

آتش سوزی در مخازن سوخت بخش خصوصی در بندرانزلی با یک کشته و دو مجروح
کد خبر : 1697874
لینک کوتاه کپی شد.

آتش‌سوزی در مخازن سوخت یکی از شرکت‌های بخش خصوصی در تربگوده این شهرستان رخ داد.

به گزارش ایلنا از رشت، در پی این حادثه، محمد صالح ضیایی فرماندار بندرانزلی به عنوان رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان، به همراه نیروهای آتش‌نشانی، امدادی و انتظامی در محل حادثه حضور یافته و عملیات مهار حریق و امدادرسانی در حال انجام است.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این حادثه تاکنون یک کشته و دو مجروح برجای گذاشته است.

عملیات امداد و اطفای حریق همچنان ادامه دارد و جزئیات بیشتر متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ