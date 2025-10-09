آتش سوزی در مخازن سوخت بخش خصوصی در بندرانزلی با یک کشته و دو مجروح

به گزارش ایلنا از رشت، در پی این حادثه، محمد صالح ضیایی فرماندار بندرانزلی به عنوان رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان، به همراه نیروهای آتش‌نشانی، امدادی و انتظامی در محل حادثه حضور یافته و عملیات مهار حریق و امدادرسانی در حال انجام است.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این حادثه تاکنون یک کشته و دو مجروح برجای گذاشته است.

عملیات امداد و اطفای حریق همچنان ادامه دارد و جزئیات بیشتر متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

