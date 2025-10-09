آتش سوزی در مخازن سوخت بخش خصوصی در بندرانزلی با یک کشته و دو مجروح
آتشسوزی در مخازن سوخت یکی از شرکتهای بخش خصوصی در تربگوده این شهرستان رخ داد.
به گزارش ایلنا از رشت، در پی این حادثه، محمد صالح ضیایی فرماندار بندرانزلی به عنوان رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان، به همراه نیروهای آتشنشانی، امدادی و انتظامی در محل حادثه حضور یافته و عملیات مهار حریق و امدادرسانی در حال انجام است.
بر اساس گزارشهای اولیه، این حادثه تاکنون یک کشته و دو مجروح برجای گذاشته است.
عملیات امداد و اطفای حریق همچنان ادامه دارد و جزئیات بیشتر متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.