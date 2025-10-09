مسئول کمیته مناطق و عضو جبهه اصلاحات ایران:
اصلاحطلبی تعهدی اخلاقی و ملی است نه تاکتیکی سیاسی
استانها قلب تپنده جبهه اصلاحاتاند
مسئول کمیته مناطق و عضو جبهه اصلاحات ایران با تأکید بر نقش محوری استانها در پویایی جریان اصلاحطلبی گفت: اصلاحطلبی برای ما نه ابزاری برای کسب قدرت، بلکه تعهدی اخلاقی و رسالتی ملی است و کمیته امور استانها با هماهنگی هیئت رئیسه مجمع عمومی جبهه میکوشد شبکه ارتباطی استانها را منسجمتر و گفتمان اصلاحطلبی را در بستر جامعه محلی و مدنی زنده نگه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، سعید کمیجانی امروز در نخستین نشست جبهههای اصلاحات غرب کشور در سالن جلسات کانون دانشآموزی همدان با تأکید بر ضرورت گفتوگو، عقلانیت و امید در مسیر اصلاحطلبی، اظهارکرد: در این روزگار دشوار و گاه ناامیدکننده، جبهه اصلاحات همچنان بر مدار عقلانیت، گفتوگو و خیرخواهی ملی استوار مانده است.
وی ضمن قدردانی از میزبانی اعضای جبهه اصلاحات استان همدان، بیان کرد: خوشحالم که در جمعی از نیکخواهان و فرهیختگان حضور دارم که دل در گرو سرنوشت این سرزمین دارند.
مسئول کمیته مناطق جبهه اصلاحات ایران عنوان کرد: ما امروز در یکی از حساسترین و سرنوشتسازترین مقاطع تاریخ معاصر کشور قرار داریم؛ جایی میان فشارهای سیاسی خارجی، فرسایش اعتماد اجتماعی، نابرابری اقتصادی و افول امید عمومی.
وی با بیان اینکه اصلاحطلبی برای ما نه تاکتیکی موقت بلکه تعهدی اخلاقی و رسالتی ملی است، افزود: اصلاحطلبی اندیشهای است برای بازسازی پیوند ملت و حاکمیت، بازگرداندن گفتوگو به متن سیاست و استقرار اخلاق در قدرت.
کمیجانی در ادامه گزارشی از وضعیت این جبهه در سراسر کشور ارائه داد و گفت: خوشبختانه امروز در همه استانهای کشور، جبهه اصلاحات با حضور احزاب عضو، چهرههای شناختهشده، فعالان مدنی و نیروهای جوان شکل گرفته و فعال است و شوراهای استانی ما با شور و خرد جمعی در حال نهادینهسازی گفتمان اصلاحطلبی و برقراری ارتباط مؤثر با بدنه اجتماعی، فرهنگی و دانشگاهی هستند.
وی افزود: تا این لحظه، در ۲۸ استان کشور شوراهای استانی جبهه اصلاحات طبق آییننامه مصوب مجمع عمومی تشکیل شده و فعالاند و فعالیت چهار استان باقیمانده نیز در دستور کار کمیته امور استانها قرار گرفته است تا بر اساس ترکیب جدید آغاز شود.
مسئول کمیته استانهای جبهه اصلاحات همچنین از تمرکز جبهه اصلاحات بر گسترش فعالیت در شهرستانها خبر داد و تصریح کرد: در تلاشیم تا پیوند اصلاحطلبی با مردم در سطوح محلی و اجتماعی عمیقتر شود؛ همچنین آمادهسازی ظرفیتهای تشکیلاتی و اجتماعی برای انتخابات آینده شوراهای اسلامی شهر و روستا در دستور کار قرار دارد، چرا که شوراها عرصه واقعی سیاستورزی مدنی و اصلاحطلبانه و میدانی برای بروز اندیشه و کارآمدی نیروهای مردمی هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مهم استانها در پویایی جبهه اصلاحات گفت: کمیته امور استانهای جبهه، با هماهنگی کامل و تحت نظر هیئت رئیسه مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران، میکوشد این ظرفیت گسترده را بهصورت منسجم، قانونمند و اخلاقمحور هدایت کند و شبکه ارتباطی میان استانها را پویاتر سازد.
کمیجانی با اشاره به اینکه تجربه نشان داده است که شریانهای حیاتی جبهه اصلاحات در استانها جریان دارد و روح اصلاحطلبی در بطن جامعه محلی در اقصینقاط ایران زنده است افزود: تهران شاید مرکز تصمیمسازی سیاسی باشد، اما استانها سرمایه اجتماعی و پشتوانه ملی کشور هستند و هنوز در استانها گفتوگو زنده است، امید جریان دارد و اصلاحطلبی معنای راستین، واقعی و مردمی خود را حفظ کرده است.
وی با تأکید بر لزوم حرکت از مرکز به پیرامون و از قدرت به جامعه تصریح کرد:
اگر میخواهیم اصلاحات زنده بماند، باید آن را از سیاست به فرهنگ، از نهادهای رسمی به دانشگاهها، مدارس، انجمنهای مدنی و کانونهای فرهنگی ببریم؛ همانجاهایی که اصلاحطلبی واقعی هنوز معنا دارد و مردم همچنان به امکان تغییر باور دارند.
مسئول کمیته استانهای جبهه اصلاحات بیان کرد: برگزاری این نشست منطقهای نماد همین بازگشت است؛ آغازی برای بازسازی شبکه اجتماعی اصلاحطلبی در سراسر ایران.
وی با اشاره به ضرورت شکلگیری نسل تازهای از اصلاحطلبی اظهار داشت:ما امروز در آستانه نسلی تازه از اصلاحطلبی قرار داریم که از کلیگویی، تکرار گلایهها و شعارهای عمومی عبور کرده و به عقلانیت عملی، راهحلهای واقعی و گفتوگوی ثمربخش برای بهبود زندگی مردم روی آورده است.
کمیجانی خاطرنشان کرد: اصلاحطلبی نسل نو یعنی واقعبینی سیاسی، بیآنکه به سازش با بیعدالتی تن دهد؛ شجاعت در موضعگیری، بیآنکه از مدار قانون و اخلاق خارج شود؛ و امید به تغییر، بیآنکه از مردم و خواست آنان فاصله بگیرد.