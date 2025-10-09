رئیس پلیس راه راهور فراجا:
استان مرکزی شاهراه ارتباطی میان استانهای مختلف محسوب میشود
معاون سازمان راهداری کشور: مدیریت هوشمند و توسعه زیرساختهای ایمنی در استان مرکزی ضرورت دارد
رئیس پلیس راه و راهور فراجا گفت: استان مرکزی به عنوان قلب تپنده جادههای کشور، شاهراه ارتباطی میان استانهای مختلف محسوب میشود. بر این اساس هرگونه تولید یا جذب سفر در کشور، ابتدا راههای مواصلاتی این استان را تحتتأثیر قرار میدهد. این ویژگی، مسئولیت پلیس راه استان مرکزی را دوچندان کرده و این مجموعه نیازمند نیروهای متخصص و زیرساختهای مناسب است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ احمد کرمی اسد در مراسم بهرهبرداری از ساختمان پلیس راه محور اراک به خمین، افزود: توسعه زیرساختهای هوشمند بسیار ضروری است. در کشورهای پیشرفته، مدیریت ترافیک با سامانههای هوشمند انجام میشود. باید راههای اصلی استان مرکزی را به طور کامل تحت پوشش سیستمهای نظارتی هوشمند قرار دهیم تا امکان حضور موثر پلیس در محورهای فرعی و روستایی فراهم شود.
وی ادامه داد: پلیس راه در کنترل حملونقل نقش مهم و بیبدیلی دارد. کنترل ترافیک و مدیریت آمد و شد، همسنگ با تأمین امنیت عمومی است. پاسگاههای پلیس راه، علاوه بر ارائه خدمات انتظامی، میتوانند به عنوان مراکز هدایت تیمهای گشتی و پناهگاه خدمتگیرندگان عمل کنند. خوشبختانه در استان مرکزی، با تدبیر فرمانده انتظامی استان، از نیروهای متخصص و باتجربه در پاسگاههای پلیس راه استفاده شده است.
رئیس پلیس راه و راهور فراجا اظهار داشت: در 5 ماهه اخیر، متاسفانه شاهد افزایش تصادفات در راههای فرعی و روستایی بودهایم. این در حالی است که در سال گذشته، آمار تصادفات کاهش داشت. تحلیلها نشان میدهد که با کاهش حضور پلیس در راههای فرعی، جغرافیای تصادفات از محورهای اصلی به مسیرهای کمتردد منتقل شده است. امیدوارم شاهد ارتقاء ایمنی جادهای و کاهش حوادث در محورهای مواصلاتی استان مرکزی باشیم.
مدیریت هوشمند و توسعه زیرساختهای ایمنی در استان مرکزی ضرورت دارد
معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور نیز در این مراسم گفت: با توجه به جایگاه راهبردی استان مرکزی در حملونقل جادهای کشور، مدیریت هوشمند و توسعه زیرساختهای ایمنی در این استان بسیار ضرورت دارد. این استان به دلیل قرار گرفتن در مرکز جغرافیایی ایران، به عنوان کانون ارتباطی و کریدور اصلی کشور شناخته میشود.
منصور فخاران افزود: استان مرکزی محورهای شمال - جنوب و شرق - غرب را به یکدیگر متصل کرده و ارتباط پایتخت را با استانهای غربی و جنوبغربی تسهیل میکند. شبکه حملونقل این استان زیرساختهای پیشرفتهای دارد. شبکه بزرگراهی گسترده، پایانههای بار و مسافری، و ایستگاههای کنترل بار در استان مرکزی، این منطقه را به قلب تپنده جادههای ایران تبدیل کرده است.
وی ادامه داد: استان مرکزی قطب ترانزیت و لجستیک کشور است و حجم عظیمی از تردد کالاهای ترانزیتی، تخلیه و بارگیری در پایانههای مرزی و صنعتی از طریق این استان انجام میشود. وجود شهرکهای صنعتی بزرگ نیز موجب افزایش چشمگیر تردد بارهای سنگین در محورهای استان شده است. در این راستا فشار دائمی بر زیرساختها و تراکم بالای ترافیک، نیازمند نگهداری مستمر و توجه ویژه مسئولان است.
معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور اظهار داشت: استان مرکزی در عین حال که یک نیروگاه حملونقل محسوب میشود، میتواند در صورت بروز اختلال، به نقطهای بحرانی تبدیل شود. کوچکترین اختلال در شبکه حملونقلی این استان، تأثیر ملی خواهد داشت و امنیت اقتصادی کشور را تحتالشعاع قرار میدهد. استان مرکزی با ظرفیتهای بینظیر خود، نیازمند مدیریتی هوشمند، تعاملی و مستمر است.
فخاران به اقدامات زیرساختی و عمرانی که در استان مرکزی در جریان است اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: با حضور استاندار پرتلاش و همچنین مسئولین ارشد دستگاههای اجرایی این استان، شاهد تحولات بزرگ عمرانی در استان مرکزی هستیم. هماکنون در سطح این استان ۵۵ تیم عمرانی و عملیاتی به صورت همزمان در حال فعالیت هستند که رکوردی کمنظیر در سطح کشور محسوب میشود.
وی با استقبال از پیشنهاد رئیس پلیس راه و راهور فراجا درباره هوشمندسازی محورهای استان مرکزی، بیان داشت: این استان یکی از استانهای پیشرو در حوزه حملونقل هوشمند است. در حوزه حملونقل عمومی، شهرکهای صنعتی و معادن نیز اقدامات مستندی انجام شده است. همچنین برنامهریزی ویژهای برای توسعه سامانههای نظارتی در محورهای اصلی استان مرکزی در حال تدوین است.
معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور به افزایش تصادفات در جادههای روستایی اشاره داشته و تأکید کرد: با ارتقاء کیفیت جادهها و راههای روستایی و افزایش سرعت وسایل نقلیه، بخشی از تصادفات از محورهای اصلی به جادههای فرعی منتقل شدهاند. در این راستا هوشمندسازی راههای و محورهای مواصلاتی اصلی میتواند به کنترل این روند کمک کند.
استان مرکزی به دهمین پاسگاه پلیسراه کشور مجهز شد
فرمانده انتظامی استان مرکزی نیز در مراسم گفت: بهرهبرداری از ساختمان پلیس راه محور اراک به خمین، خدمتی ارزشمند به مردم این شهرستانها و همچنین تمامی افرادی است که در این مسیر پرتردد رفتوآمد میکنند. با بهرهبرداری از این پاسگاه، استان مرکزی به دهمین پاسگاه پلیسراه کشور مجهز شده است که با توجه به موقعیت جغرافیایی و حجم تردد، پاسخگوی نیازهای انتظامی منطقه خواهد بود.
سردار هادی رفیعیکیا افزود: ساختمان پلیس راه محور اراک به خمین در زمینی به مساحت 1874 متر مربع اجرا شده که شامل 430 مترمربع زیربنای ساختمانی و 1400 مترمربع محوطهسازی است. برای اجرای این پروژه، اعتباری بالغ بر 330 میلیارد ریال هزینه شده است. خوشبختانه با تلاش پیمانکاران متعهد و نظارت دقیق سازمان راهداری و حملونقل جادهای، این پروژه با کیفیت مطلوب به پایان رسیده است.
وی به اهمیت این پروژه در ارتقاء امنیت جادهای اشاره کرده و ادامه داد: با بهرهبرداری از این پاسگاه، تعداد پلیسراههای فعال در سطح استان مرکزی به حد مطلوب رسیده و این ظرفیت برای پوشش کامل محورهای مواصلاتی این استان کفایت میکند. این اقدامات با هدف ارتقاء سطح خدماترسانی به شهروندان، افزایش پوشش انتظامی در محورهای مواصلاتی و تقویت زیرساختهای پلیس در مناطق مختلف صورت گرفته است.
فرمانده انتظامی استان مرکزی به پروژههایی که قرار است در هفته فراجا در این استان کلنگزنی شود و یا به بهرهبرداری برسد اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در هفته فراجا، پروژههای متعددی برای بهرهبرداری و کلنگزنی در سطح استان مرکزی برنامهریزی شدهاند. تاکنون 2 پروژه شامل پاسگاه انتظامی لِگان در شهرستان خمین و پاسگاه انتظامی فِشک در شهرستان فراهان به بهرهبرداری رسیدهاند.
توسعه پلیس راهها کمک میکند تا طول راههای تحت پوشش کاهش یابد
استاندار مرکزی گفت: توسعه پلیس راهها کمک میکند تا مساحت و طول راههای تحت پوشش کاهش یابد و باعث میشود پلیس بتوانند با دقت و سرعت بیشتری به مأموریتهای خود رسیدگی کنند. همچنین شهروندانی که نیاز به مراجعه دارند، مسیر کوتاهتری را طی میکنند. پروژه احداث پاسگاه محور اراک - خمین با سرعت بالا و زودتر از موعد مقرر به پایان رسید و شاهد بهرهبرداری از دومین مقطع خدماتی در این مسیر هستیم.
مهدی زندیهوکیلی بر اهمیت و ضرورت توسعه زیرساختهای انتظامی و حملونقل جادهای تأکید داشته و افزود: اقدامات عمرانی در حوزه راههای استان مرکزی در جریان است. در کنار پروژههای بهسازی، روکش آسفالت، ایمنسازی مسیرها و حذف نقاط حادثهخیز، راههایی نیز در دست احداث هستند که به مرور زمان بهرهبرداری خواهند شد و این اقدامات نقش مهمی در کاهش تلفات جادهای دارد.
وی ادامه داد: در این دوره، اولویتبندی مناسبی در اجرای پروژهها صورت گرفته و رکورد قابل توجهی در میزان آسفالتریزی و تعداد تیمهای فعال ثبت شده است. این موضوع نشاندهنده جهش عمرانی استان مرکزی در حوزه حملونقل جادهای است. اگرچه امکانات محدود است و نمیتوان به طور کامل به تمامی محورهای شهری و روستایی رسیدگی کرد، اما راههای شریانی که نقش ملی دارند در اولویت قرار گرفتهاند.
اصلاح کامل 29 نقطه حادثهخیز از مجموع 37 نقطه در استان مرکزی
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: از مجموع 37 نقطه حادثهخیز شناسایی شده در این استان تاکنون 29 نقطه به طور کامل اصلاح شده و 7 نقطه دیگر نیز با پیشرفت 60 درصدی در حال اجرا است. همچنین 2 نقطه بحرانی شامل گردنه سیبک و تقاطع راهجرد که بیش از 15 سال مطالبه مردمی داشتند، با پیگیریهای مستمر، در آستانه بهرهبرداری پیش از فصل زمستان قرار دارند.
روحاله محسنزاده افزود: با وجود اینکه استان مرکزی از نظر طول راهها در رتبههای پایینتری قرار دارد، اما به عنوان سومین استان پرتردد کشور موفق شدیم بیش از یک میلیون تن آسفالت در سطح راهها پخش کنیم که موجب رضایت عمومی و ارتقاء ایمنی شد. همچنین با 52 تیم عملیاتی، سطح رویه آسفالت راههای استان را به شکل بیسابقهای ارتقاء دادهایم. استان مرکزی موفق شد رتبه نخست کشوری را در این حوزه کسب کند.
وی به اقدامات هوشمندسازی راهها اشاره کرده و ادامه داد: با همکاری معاونت توسعه فناوری و هوشمندسازی سازمان راهداری، موفق شدیم در حوزه نصب دوربینهای نظارتی، از میانگین کشوری فراتر برویم و به پوشش 3 کیلومتر در سطح استان برسیم که گامی مؤثر در ارتقاء نظارت و ایمنی جادهای است. فعالیتهای راهداری استان مرکزی در پویش نوروزی، ایام اربعین و سایر مناسبتها گسترده بوده و عملیاتهای ویژهای در حوزه راهها انجام گرفت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی به موضوع پیشرفت فیزیکی محور گلدشت به آشیانه اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در خصوص محور گلدشت به آشیانه باید عنوان کرد که 4 کیلومتر از این محور آماده بهرهبرداری بوده و 2 کیلومتر دیگر در حال آمادهسازی است. همچنین 6 کیلومتر نیز به مناقصه رفته و پیمانکار این پروژه فعالیت خود را آغاز کرده است. امیدواریم این پروژه هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
محسنزاده به پروژههای حوزه پلیس راه در استان مرکزی اشاره داشته و تصریح کرد: در ابتدای سال جاری، 2 ساختمان پلیسراه در شهرستانهای اراک و خمین به بهرهبرداری رسیدند که با تلاش همکاران و پیمانکاران، این پروژهها 6 ماه زودتر از موعد مقرر تکمیل شدند. همچنین پروژه 4 گانه شهرستان خمین با اعتباری بالغ بر 150 میلیارد ریال آغاز شده و هماکنون با پیشرفت 50 درصدی در حال اجراست.