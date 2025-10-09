به گزارش ایلنا از اصفهان، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در نشست نخبگانی مطالبه‌گران زاینده‌رود ایران، اظهار کرد: مسئله کمبود آب شرب نه‌تنها در تهران و اصفهان بلکه در بسیاری از مناطق کشور از جمله شهرهای شمالی که به ظاهر از منابع آبی غنی برخوردارند، به یک چالش جدی تبدیل شده و از این رو اقدام فوری و هماهنگی بین‌استانی برای حل این بحران ضروری است.

وی با اشاره به وضعیت خاص اصفهان در مواجهه با بحران آب، گفت: ما در اصفهان زودتر از سایر مناطق خطر کمبود آب را احساس کردیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان ابراز کرد: این ویژگی مثبت ماست که سریع‌تر برای حل مشکلات اقدام می‌کنیم اما متأسفانه این تلاش‌ها گاهی به سوءتفاهم و سوءاستفاده منجر شده است و برخی فکر می‌کنند ما زیاده‌طلب هستیم در حالی که فقط به دنبال تأمین نیازهای اولیه هستیم.

حجت‌الاسلام نقدعلی افزود: یکی از استان‌های کشور که مسئولان ارشد آن در رده‌های بالای کشوری حضور دارند، با وجود آگاهی از بحران آب شرب، هیچ اقدامی انجام ندادند تا زمانی که منابع آب شرب آن‌ها کامل تخلیه شد. یک روز صبح مردم دیدند آبی در شیرها نیست و آن‌گاه کل کشور بسیج شد تا آب شرب به آن منطقه منتقل شود. هیچ‌کس هم نگفت چرا این همه امکانات به یک منطقه خاص اختصاص می‌یابد.

این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد برخی مدیران در دولت‌های گذشته، به‌ویژه وزیر وقت نیرو در دولت روحانی، گفت: در آن دوره، وزیر نیرو حتی حاضر به برگزاری یک جلسه با نمایندگان مجمع اصفهان نبود. من به عنوان نماینده بارها درخواست جلسه کردم اما گوش شنوایی وجود نداشت. حتی در یک جلسه انفرادی که با ایشان داشتم، حس کردم اطلاعات کافی درباره پروژه‌های آبی مانند سد کوهرنگ سه، بهشت‌آباد یا سامانه دوم ندارند.

وی در مقابل از تلاش‌های دولت شهید رئیسی در پیگیری مسائل آب تقدیر کرد و افزود: در این دولت، سفرهای متعدد وزیر نیرو و دیدارهای مستقیم با مردم انجام شد و طرح‌های خوبی آغاز شد اما چالش‌هایی در مسیر اجرا وجود دارد که باید برطرف شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به تشکیل قرارگاه آب در استانداری اصفهان و برگزاری جلسات هفتگی با حضور استاندار، معاون وی، نمایندگان مجلس و نخبگان خاطرنشان کرد: این جلسات برای پیگیری مسائل آب و تدوین راهکارهای عملیاتی برگزار می‌شود؛ ما از همه دغدغه‌مندان، نخبگان و پیشکسوتان دعوت می‌کنیم تا در این جلسات شرکت کنند و نظرات خود را ارائه دهند.

حجت‌الاسلام نقدعلی تاکید کرد: حل بحران آب نیازمند یک نقشه راه مشخص و عزم ملی است و این مشکل، یک مسئله بین‌استانی و بین چندین حوضه آبریز است.

وی اضافه کرد: زندگی‌های مدرن، روال طبیعی بهره‌برداری از منابع آبی را به هم زده و مدیریت نادرست در گذشته نیز این وضعیت را تشدید کرده است.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با هشدار درباره آینده نزدیک، اظهار کرد: اگر روند کنونی ادامه یابد، در سه ماه آینده مناطقی مانند چهارمحال و بختیاری، یزد، کاشان، دلیجان و اصفهان با مشکلات جدی در تأمین آب شرب مواجه خواهند شد.

حجت‌الاسلام نقدعلی ادامه داد: ما در دوگانه‌ای قرار داریم که آیا باید فریاد بزنیم و استغاثه کنیم یا سکوت کنیم تا متهم به زیاده‌طلبی نشویم. من در نهایت تصمیم گرفتم در تریبون مجلس هشدار خود را به رئیس‌جمهور اعلام کنم.

وی با اشاره به پروژه‌های انتقال آب، مانند سامانه دوم آب شرب، گفت: نباید تصور شود که مسئولان در دوره‌های مختلف خواب بودند یا از خطرات بی‌اطلاع بودند. در نهج‌البلاغه آمده است که مؤمنان باید پیش‌بینی کنند و برای حوادث آماده باشند اما متأسفانه در دو دهه اخیر، این پیش‌بینی‌ها ضعیف شده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان افزود: ما در مجلس و قرارگاه آب، تمام تلاش خود را برای رفع موانع و پیگیری پروژه‌ها انجام می‌دهیم. حتی در مواردی، نمایندگان از ابزارهایی مانند استیضاح وزیر نیرو استفاده کردند تا برداشت‌های غیرمجاز بالادست متوقف شود.

حجت‌الاسلام نقدعلی با انتقاد از برخی موانع محیط‌زیستی که اجرای پروژه‌های آبی اصفهان را مختل کردند، گفت: بعضی از این موانع غیرواقعی هستند و به نظر می‌رسد برخی به طور عمدی مانع‌تراشی می‌کنند و ما از سازمان محیط‌زیست انتظار داریم به جای تمرکز بر مسائل غیرمرتبط، برای حل بحران آب شرب که حیات مردم را تهدید می‌کند، اقدام کنند.

وی تأکید کرد: حل بحران آب نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها، نهادها و نخبگان است.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: ما هر راهی که ممکن بوده، از جلسات و نامه‌نگاری تا استیضاح و مذاکره با رئیس‌جمهور امتحان کرده‌ایم اما این کافی نیست؛ باید موانع برطرف شود و تقسیم وظایف مشخصی صورت گیرد تا این بحران حل شود.

حجت‌الاسلام نقدعلی تصریح کرد: اگر امروز اقدام نکنیم، فردا سراسر کشور با فاجعه‌ای بزرگ مواجه خواهد شد.

وی از همه دغدغه‌مندان درخواست کرد: با ارائه پیشنهادات خود در جلسات آینده قرارگاه آب، به تدوین راه‌حل‌های عملیاتی کمک کنند.

