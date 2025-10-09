فرمانده انتظامی هرمزگان: بیتوجهی به آموزش، ریشه بسیاری از سوانح رانندگی است +فیلم
فرمانده انتظامی هرمزگان در همایش تجلیل از دستاندرکاران حوزه ترافیک استان، آموزش را مهمترین عامل در تغییر رفتار رانندگان دانست و گفت: بیانضباطی و تخلفهای کوچک میتواند به حوادثی تلخ و جبرانناپذیر منجر شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، سردار علیاکبر جاویدان، فرمانده انتظامی هرمزگان، در همایش تجلیل از دستاندرکاران حوزه ترافیک استان با تأکید بر اهمیت آموزش و فرهنگسازی در کاهش سوانح رانندگی، گفت: آموزشگاههای رانندگی بازوی مؤثر پلیس در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی و انضباط ترافیکی هستند.
وی با اشاره به برگزاری همایش تجلیل از نمونههای ترافیکی در آخرین روز از هفته گرامیداشت فراجا، اظهار داشت: این گردهمایی فرصتی برای همفکری، تبادل تجربه و اصلاح فرآیندهای موجود است تا بتوانیم با شناسایی کاستیها، کیفیت فعالیتها را افزایش دهیم و در مسیر کاهش تصادفات گامهای مؤثرتری برداریم.
فرمانده انتظامی هرمزگان با بیان اینکه آموزش، ریشه اصلی تغییر رفتارهای ترافیکی است، افزود: اگر به دنبال افزایش ایمنی، قانونمندی و انضباط در رفتار رانندگان هستیم، باید آموزشهای تخصصی و همگانی را جدی بگیریم. آموزشگاههای رانندگی، آزمونهای استاندارد و نظارت دقیق، نقشی کلیدی در اصلاح رفتارهای رانندگی دارند.
سردار جاویدان تأکید کرد: همه ما، چه به عنوان راننده، راکب موتورسیکلت یا حتی عابر پیاده، باید با قوانین آشنا باشیم، حقوق خود و دیگران را بدانیم و به آن احترام بگذاریم. بیتوجهی به قوانین، حتی در حد یک تخلف ساده مانند سرعت غیرمجاز یا رعایت نکردن حق تقدم، میتواند جان انسانها را به خطر بیندازد.
وی با اشاره به اینکه رانندگی مسئولیتی اجتماعی و خطیر است، تصریح کرد: یک راننده نه تنها مسئول جان خود، بلکه مسئول سرنشینان و دیگر کاربران جاده است. هر سانحه ترافیکی ممکن است سرنوشت یک خانواده را برای همیشه تغییر دهد، ازاینرو آموزش صحیح و ارزیابی دقیق مهارت رانندگی از اهمیت بالایی برخوردار است.
فرمانده انتظامی هرمزگان در ادامه بر ضرورت آموزش فرهنگ ترافیکی از سنین پایین تأکید کرد و گفت: برای نهادینهسازی فرهنگ رعایت قوانین، باید از کودکی آغاز کنیم. اگر آموزشهای ترافیکی در مدارس و دانشگاهها تقویت شود، جامعهای قانونمدار و منضبط خواهیم داشت که ثمره آن کاهش تصادفات و ارتقای امنیت عمومی است.
وی در پایان با قدردانی از زحمات مأموران پلیس راهور، مربیان آموزشگاههای رانندگی و فعالان حوزه آموزش و فرهنگسازی افزود: پلیس از تعامل، نظرات و پیشنهادات کارشناسان این حوزه استقبال میکند و اجرای دقیق آییننامهها و مقررات را ضامن ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و ترافیکی میداند.