کاهش منابع آبی تا 40 درصد قطعی است / وزارت نیرو 51 میلیارد مترمکعب آب برای بخش کشاورزی تخصیص داد

به گزارش خبرنگار ایلنا، صفدر نیازی شهرکی در جریان سفر به استان مرکزی و بازدید از پروژه‌های کشاورزی این استان در شهرستان‌های دلیجان و اراک، افزود: اقدامات و فرایندهای اساسی نظیر توسعه سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار، انتقال آب با لوله و بتنی‌سازی کانال‌ها، در کنار مشارکت کشاورزان می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هدررفت منابع آبی و افزایش بهره‌وری در حوزه کشاورزی داشته باشد.

وی به آغاز سال زراعی جدید و پیش‌بینی پاییز کم‌بارش پیش رو اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: خشکسالی‌های پیاپی و تغییر اقلیم، برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌برداری بهینه از منابع موجود را ضروری کرده است. در این راستا بخشی از کاهش منابع آبی که در کشور اتفاق افتاده با ارتقاء راندمان، تغییر فصل کشت، آبیاری شبانه، کشت نشاء و استفاده از ارقام مقاوم و پرمحصول جبران شده است.

وزارت نیرو 51 میلیارد مترمکعب آب برای بخش کشاورزی تخصیص داد

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به حجم آبی که وزارت نیرو برای بخش کشاورزی اختصاص داده اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در سال جاری وزارت نیرو تنها 51 میلیارد مترمکعب آب برای بخش کشاورزی تخصیص داده است. این میزان نسبت به سال‌های نرمال با مصرف حدود 70 میلیارد مترمکعب، کاهش چشمگیری دارد و این موضوع چالش‌های جدی برای تولید ایجاد کرده است.

نیازی شهرکی به موضوع سامانه‌های نوین آبیاری در راستای مصرف بهینه منابع آبی در کشاورزی اشاره داشته و تصریح کرد: استفاده از چنین سامانه‌هایی در فرایند آبیاری بسیار ضروری است. تاکنون 3 میلیون و 200 هزار هکتار از اراضی کشور به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند. آبیاری هوشمند گام بعدی در مسیر ارتقاء بهره‌وری آب است و پس از ارزیابی نتایج پایلوت، به صورت گسترده در کشور اجرا خواهد شد.

وی به مزایای استفاده از سامانه‌های آبیاری هوشمند اشاره کرده و بیان داشت: آبیاری هوشمند با استفاده از داده‌های اقلیمی، دمای هوا، سرعت باد و رطوبت خاک، نیاز آبی گیاه را محاسبه کرده و به صورت دقیق تأمین می‌کند. این فناوری در برخی مزارع استان مرکزی اجرایی شده است. در سطح کشور نیز 110 مزرعه پایلوت به عنوان نمونه آزمایشی با همکاری 7 شرکت دانش‌بنیان در حال بررسی هستند.

استان مرکزی از استان‌های قناتی کشور محسوب می‌شود

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: استان مرکزی با دارا بودن بیش از 2700 رشته قنات یکی از استان‌های قناتی کشور محسوب می‌شود. این استان با ظرفیت‌های قناتی و زیرساخت‌های فنی، می‌تواند به الگویی ملی در مدیریت منابع آب و خاک تبدیل شود. منابع اعتباری لازم برای مرمت، لایروبی و احیاء این قنوات در استان مرکزی اختصاص یافته تا بخشی از کمبود منابع آبی جبران شود.

نیازی شهرکی بر ضرورت حفاظت از منابع آبی و خاکی به عنوان اولویت‌های بخش کشاورزی تأکید کرده و ابراز داشت: آب و خاک 2 اولویت اصلی حوزه کشاورزی در سال آینده هستند. در حوزه خاک، انجام مطالعات خاک‌شناسی، تهیه نقشه تناسب اراضی، ارتقاء ماده آلی خاک و بهبود عملیات خاک‌ورزی در دستور کار قرار دارد و در حوزه آب نیز تمرکز اصلی بر ارتقای راندمان آبیاری و توسعه آبیاری هوشمند است.

وی به وقوع فرسایش خاک در سطح کشور اشاره داشته و در این خصوص اضافه کرد: بر اساس جلسات مشترک با سازمان منابع‌طبیعی، حدود 16 هکتار از اراضی کشور در معرض فرسایش قرار دارند. این فرسایش‌های حوزه خاک عمدتاً ناشی از بارش‌های شدید در مناطق کوهستانی و سیلاب‌خیز است. کنترل این میزان فرسایش نیازمند هم‌افزایی، اقدامات مشترک و پایدار میان دستگاه‌های اجرایی مسئول و ذیربط است.

اجرای طرح پزشک خاک با هدف تربیت مروج و متخصص

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به اجرای طرح «پزشک خاک» اشاره کرده و گفت: این طرح با هدف تربیت مروج و متخصص خاک در استان گلستان آغاز شده و در قالب شبکه مراقبت از خاک، به ارتقاء حاصل‌خیزی و سلامت خاک کمک می‌کند. پزشکان خاک در آینده نزدیک در کنار کشاورزان مستقر خواهند شد و با ارائه نسخه‌های علمی، عملکرد تولید را بهبود می‌بخشند.

نیازی شهرکی افزود: پزشکان خاک در آینده با حضور در کنار کشاورزان و صاحبان مزارع، نسخه‌های علمی و کاربردی برای بهبود وضعیت خاک ارائه خواهند داد و نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و پایداری تولید ایفا می‌کنند. ارزش خاک در تولید کمتر از آب نیست و تمام عناصر مورد نیاز گیاه از خاک تأمین می‌شود. بنابراین توجه به ارتقاء حاصلخیزی خاک، یکی از اولویت‌های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی است.

وی به اهدافی که با سفر به استان مرکزی آنها را پیگیری می‌کند اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: هدف از سفر به استان مرکزی، بررسی میدانی وضعیت منابع آب و خاک، ارزیابی چالش‌های موجود در بخش کشاورزی و گفت‌وگو با بهره‌برداران و مسئولان محلی برای تدوین برنامه‌های عملیاتی در سال زراعی جاری است. موضوعاتی که می‌تواند در بهبود فرایندهای کشاورزی در حوزه‌های آب و خاک نقش‌آفرین باشد.

