در ادامه‌ی سوانح رانندگی خوزستان؛

تصادف شدید در محور کوت سید نعیم – حمیدیه؛ انتقال دو مصدوم به بیمارستان

در سانحه‌ای رانندگی در محور پرتردد کوت سید نعیم – حمیدیه، برخورد خودروی سمند با یک دستگاه تریلر چهار مصدوم برجا گذاشت؛ دو نفر از آن‌ها به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اعلام کرد: ساعت ۱۱:۳۰ پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴، برخورد خودروی سواری سمند با یک تریلر در محور ارتباطی کوت سید نعیم – حمیدیه موجب مصدومیت چهار نفر شد. مصدومان این حادثه شامل دو مرد جوان ۱۹ و ۲۰ ساله و دو زن ۲۴ و ۶۰ ساله بودند.

به گفته وی، با اعلام حادثه به مرکز فوریت‌های پزشکی، تیم‌های امدادی بلافاصله در محل حاضر شدند و اقدامات درمانی اولیه را انجام دادند. دو نفر از مصدومان که حال عمومی مناسبی نداشتند، با آمبولانس به بیمارستان نفت سوسنگرد انتقال یافتند و دو نفر دیگر پس از دریافت خدمات درمانی در محل، به صورت سرپایی مداوا شدند.

بلوطکی با اشاره به تردد بالای وسایل نقلیه در محور کوت سید نعیم – حمیدیه، تأکید کرد: تکرار چنین حوادثی لزوم رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه بیشتر به ایمنی جاده‌ای را یادآور می‌شود.

