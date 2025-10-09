در ادامهی روز پر حادثهی خوزستان؛
سقوط از ارتفاعِ جوان ۲۰ ساله مسجدسلیمانی/احیای قلبی در محل و اعزام به بیمارستان
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، گفت: سقوط از ارتفاع در مسجدسلیمان یک جوان ۲۰ ساله را راهی بیمارستان کرد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی امروز در این خصوص اظهار کرد: در ساعت ۱۱:۱۰ صبح امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴، حادثهای از نوع سقوط از ارتفاع در شهر مسجدسلیمان، شهرک ولیعصر (تلخاب) به وقوع پیوست که در پی تماس با سامانه دیسپچینگ اورژانس، تیمهای امدادی به سرعت در محل حادثه حاضر شدند.
وی افزود: در این حادثه، یک جوان ۲۰ ساله دچار آسیب شدید شد و به دلیل توقف علائم حیاتی، بلافاصله تحت عملیات احیای قلبی ریوی (CPR) توسط تکنسینهای اورژانس قرار گرفت و پس از انجام اقدامات حیاتی اولیه، مصدوم با آمبولانس به بیمارستان شفا مسجدسلیمان منتقل گردید.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز گفت: وضعیت عمومی مصدوم در حال حاضر توسط تیم پزشکی بیمارستان تحت بررسی است.
دکتر احمدی ضمن تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در محیطهای کاری و مسکونی، از شهروندان خواست در مواجهه با چنین حوادثی، بلافاصله با مراکز امدادی تماس حاصل نمایند تا اقدامات لازم در سریعترین زمان ممکن انجام شود.