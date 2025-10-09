یک مصدوم در حادثهی آتشسوزی واحد مسکونی در اهواز
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز از مصدومیت یک نفر در حادثهی آتشسوزی یک واحد مسکونی در اهواز خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی دقایقی پیش اظهار کرد: در ساعت ۱۲:۱۰ ظهر امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴، یک واحد مسکونی واقع در اهواز، منطقه زیتون کارمندی، خیابان جهانگیری بین زمزم و زمرد دچار حریق شد که این حادثه با حضور سریع نیروهای آتشنشانی و اورژانس همراه بود و عملیات اطفای حریق و امدادرسانی بهسرعت آغاز گردید.
وی افزود: بر اساس گزارشهای اولیه، در این حادثه یک مرد ۳۵ ساله دچار مصدومیت شد و پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی در محل، توسط عوامل اورژانس به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل گردید و وضعیت عمومی مصدوم مطلوب است و تحت نظر متخصصین درمانی قراردارد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز گفت: شاهدان عینی از گسترش سریع آتش در بخشهایی از ساختمان خبر دادند که موجب نگرانی ساکنان و همسایگان شد که خوشبختانه با واکنش بهموقع نیروهای امدادی، از گسترش بیشتر حریق و وقوع خسارات جانی بیشتر جلوگیری به عمل آمد.