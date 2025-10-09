خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مصدوم در حادثه‌ی آتش‌سوزی واحد مسکونی در اهواز

یک مصدوم در حادثه‌ی آتش‌سوزی واحد مسکونی در اهواز
کد خبر : 1697796
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از مصدومیت یک نفر در حادثه‌ی آتش‌سوزی یک واحد مسکونی در اهواز خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی دقایقی پیش اظهار کرد: در ساعت ۱۲:۱۰ ظهر امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴، یک واحد مسکونی واقع در اهواز، منطقه زیتون کارمندی، خیابان جهانگیری بین زمزم و زمرد دچار حریق شد که این حادثه با حضور سریع نیروهای آتش‌نشانی و اورژانس همراه بود و عملیات اطفای حریق و امدادرسانی به‌سرعت آغاز گردید.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه، در این حادثه یک مرد ۳۵ ساله دچار مصدومیت شد و پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی در محل، توسط عوامل اورژانس به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل گردید و وضعیت عمومی مصدوم مطلوب است و تحت نظر متخصصین درمانی قراردارد.

رئیس اورژانس  پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور  اهواز گفت: شاهدان عینی از گسترش سریع آتش در بخش‌هایی از ساختمان خبر دادند که موجب نگرانی ساکنان و همسایگان شد که خوشبختانه با واکنش به‌موقع نیروهای امدادی، از گسترش بیشتر حریق و وقوع خسارات جانی بیشتر جلوگیری به عمل آمد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ