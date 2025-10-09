به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی دقایقی پیش اظهار کرد: در ساعت ۱۲:۱۰ ظهر امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴، یک واحد مسکونی واقع در اهواز، منطقه زیتون کارمندی، خیابان جهانگیری بین زمزم و زمرد دچار حریق شد که این حادثه با حضور سریع نیروهای آتش‌نشانی و اورژانس همراه بود و عملیات اطفای حریق و امدادرسانی به‌سرعت آغاز گردید.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه، در این حادثه یک مرد ۳۵ ساله دچار مصدومیت شد و پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی در محل، توسط عوامل اورژانس به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل گردید و وضعیت عمومی مصدوم مطلوب است و تحت نظر متخصصین درمانی قراردارد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: شاهدان عینی از گسترش سریع آتش در بخش‌هایی از ساختمان خبر دادند که موجب نگرانی ساکنان و همسایگان شد که خوشبختانه با واکنش به‌موقع نیروهای امدادی، از گسترش بیشتر حریق و وقوع خسارات جانی بیشتر جلوگیری به عمل آمد.

