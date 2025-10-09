خبرگزاری کار ایران
پایان مرحله‌ی اول پیشگیری از بیماری مشمشه در اسب‌های اهواز

پایان مرحله‌ی اول پیشگیری از بیماری مشمشه در اسب‌های اهواز
رئیس اداره دامپزشکی اهواز از پایان مرحله اول عملیات آزمایش مشمشه در اسب‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان،  سیدمرتضی قریشی گفت: مشمشه یک بیماری نادر و بالقوه کشنده باکتریایی و مشترک بین انسان و حیوان است که تست سرمی این بیماری در اسب‌های اهواز همه ساله در دو نوبت شش ماهه اول و دوم سال صورت می‌پذیرد.

وی با اشاره به دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور، مبنی بر خون‌گیری و انجام آزمایش‌های سرمی برای تشخیص بیماری مشمشه، افزود: در نیمه اول امسال از ۱۵۷ رأس اسب باشگاه‌های نگهداری اسب این شهرستان به منظور انجام تست CFT خونگیری به عمل آمده است.

قریشی اظهار داشت: از آنجا که بیماری مشمشه یک بیماری عفونی است و انتقال آن به انسان و سایر تک سمی‌ها از طریق تماس مستقیم با حیوانات آلوده و ترشحات آنها صورت می‌گیرد پیشگیری و مراقبت از آن در راستای اهداف سازمان دامپزشکی بسیار مهم است.

رئیس اداره دامپزشکی اهواز در پایان از فعالان این حوزه درخواست کرد قبل از خریداری، حمل و یا استفاده از اسب‌ها در مراسم‌های مختلف فرهنگی، مذهبی و … نسبت به انجام تست مشمشه و یا درخواست گواهی تست ورزش از صاحب اسب با هماهنگی اداره دامپزشکی اقدام و با رعایت شرایط بهداشتی و قرنطینه‌ای ضمن تضمین سرمایه گذاری در صنعت اسب در حفظ و ارتقای بهداشت عمومی جامعه تلاش کنند.

