خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی:

تأخیر در اجرای مصوبات زیست‌ محیطی سبب بی‌اعتمادی شده است

تأخیر در اجرای مصوبات زیست‌ محیطی سبب بی‌اعتمادی شده است
کد خبر : 1697742
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تأخیر در اجرای مصوبات زیست‌ محیطی گیلان گفت: تأخیر در اجرای مصوبات زیست‌ محیطی گیلان موجب بی‌اعتمادی مردم شده است.

به گزارش ایلنا از رشت، جبار کوچکی نژاد ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان که با محوریت بررسی چالش‌های زیست‌محیطی با اشاره به مصوبات پیشین شورا اظهار کرد: تصمیماتی که با تأیید کارشناسان محیط زیست تصویب شده‌اند، بیش از یک تا سه سال است که اجرایی نشده‌اند. این تأخیرها موجب تردید و بی‌اعتمادی مردم شده و باید با جدیت پیگیری شوند.

وی با بیان اینکه محیط زیست استان طی ۴۰ سال گذشته تحت فشار بوده است، افزود: اکنون زمان آن رسیده که با تصمیم‌گیری قاطع و همکاری همه دستگاه‌ها، اقدامات اجرایی آغاز شود.

نماینده مردم رشت در مجلس در ادامه به موضوع تأمین منابع مالی اشاره کرد و گفت: یکی از مسیرهای ممکن استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون است که بر اساس برآوردها، برای اجرای پروژه‌های فاضلاب در شهرهای صنعتی استان، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

کوچکی‌نژاد افزود: برخی بانک ها آمادگی دارند تا در این زمینه همکاری کنند تاکنون سه تا چهار هزار میلیارد تومان حساب‌گذاری شده اما هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های استاندار گیلان و مسئولان اجرایی، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های فاضلاب و پسماند تأکید کرد و گفت: راه‌حل‌ها وجود دارد و باید با اراده جمعی به سمت اجرا حرکت کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ