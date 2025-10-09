به گزارش ایلنا، کاظم اکرمی در این نشست با تاکید بر نقش اثرگذار تولیدکنندگان و صنعتگران در پایداری اقتصادی کشور افزود: در شرایطی که کشور با تحریم‌های ظالمانه مواجه است تحریم‌هایی که اگر در هر کشور دیگری اعمال می‌شد، آن کشور را از پای درمی‌آورد ملت ایران با ایستادگی مثال‌زدنی توانسته است مقاومت کند و بی‌تردید بخش عمده‌ای از این مقاومت مرهون تلاش صنعتگران و فعالان اقتصادی است که در خط مقدم جبهه اقتصادی کشور ایستاده‌اند.

اکرمی در ادامه با اشاره به برخی نتایج پیگیری‌های جلسات سال گذشته با صنعتگران خاطرنشان کرد: در جلسات پیشین، موضوعاتی نظیر کمبود آب و مشکلات مربوط به خرید انشعاب از شرکت آبفا مطرح شد که با ورود اداره‌کل بازرسی استان و پیگیری جدی و ویژه، این مسئله تعیین‌تکلیف و انشعاب آب متصل شد تا بخشی از دغدغه صنعتگران برطرف شود.

رئیس منطقه ۳ سازمان بازرسی تاکید کرد: اطمینان داشته باشید که خواسته‌های بحق شما تا حصول نتیجه نهایی با دقت و جدیت پیگیری خواهد شد و هرگاه مشاهده کنیم مصوبه، آیین‌نامه یا دستورالعملی به بخش تولید آسیب می‌زند، از مسیر‌های قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری و... برای توقف، ابطال یا اصلاح آن اقدام خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: اگر در فرآیند بازرسی‌ها مشخص شود که اجحافی صورت گرفته، این موضوع با قاطعیت پیگیری خواهد شد تا حق تضییع‌شده جبران شود.

اکرمی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان گفت: بخش صنعت فارس، به‌ویژه واحد‌های مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز، دارای توانمندی‌های قابل‌توجهی در تامین نیاز‌های داخلی و ساخت تجهیزات مورد نیاز کشور هستند که این ظرفیت‌ها در سطح ملی نیز حائز اهمیت است.

بازرس کل استان فارس در پایان از صنعتگران خواست موارد و مشکلات خود را به سازمان بازرسی گزارش دهند تا با دقت و حساسیت بررسی و پیگیری شود و افزود: یکی از موضوعاتی که امروز توسط فعالان اقتصادی مطرح شد، هزینه‌های مربوط به ترانزیت برق است که این موضوع نیز در دستور کار اداره‌کل بازرسی استان قرار می‌گیرد و بررسی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نیز در جمع صنعتگران شهرک صنعتی بزرگ شیراز اظهار داشت: سازمان بازرسی واداره کل بازرسی استان حامی و پشتیبان صنعت و تولید و اشتغال است وبرای رفع موانع تولید تلاشی وافر دارد.

عباس برنهادبا اشاره به ورود سال گذشته اداره‌کل بازرسی استان فارس به موضوع وصل انشعاب آب شرب شهرک صنعتی بزرگ شیراز در سال گذشته گفت: این موضوع سبب شد یکی از مهم‌ترین چالش‌های چندین‌ساله این شهرک برطرف شود و صنعتگران از این اقدام ارزشمند رضایت‌مندی کامل داشته باشند که این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد.

وی با بیان اینکه بخش صنعت و تولید نیازمند حمایت همه‌جانبه دستگاه‌هاست، افزود: در شرایط اقتصادی کنونی، تولیدکنندگان با تمام توان در خدمت کشور و مردم هستند و نقش مهمی در تامین نیاز‌های جامعه ایفا می‌کنند.

برنهاد با اشاره به وضعیت شهرک‌های صنعتی استان فارس گفت: در حال حاضر ۶۵ شهرک و ناحیه صنعتی در استان در مرحله واگذاری زمین قرار دارند و تاکنون بیش از ۷ هزار و ۶۸۰ قرارداد در این شهرک‌ها منعقد شده است. همچنین ۳ هزار و ۶۰۰ واحد بهره‌بردار با اشتغال بیش از ۴۸ هزار نفر در سطح استان فعال هستند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تاکید کرد: رفع مشکلات صنعتگران، به‌ویژه در حوزه انرژی و ناترازی‌ها، می‌تواند بخش عمده‌ای از موانع تولید را برطرف کند وما در شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، خود را همراه و پشتیبان و یاور و همراه صنعتگران می‌دانیم و با تمام توان برای رفع موانع و پیگیری مطالبات آنان تلاش می‌کنیم.

وی ادامه داد: رفع مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی، مستلزم تعامل، هم‌افزایی و حمایت همه دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه نهاد‌های خدمات‌رسان است و در این مسیر، شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تلاش دارد با همکاری و همدلی سایر نهاد‌ها، گام‌های موثری در جهت توسعه زیرساخت‌ها و رفع مشکلات صنعتگران بردارد. برنهاد در پایان با اشاره به وضعیت شهرک صنعتی بزرگ شیراز با مساحت ١١٩٠هکتار مساحت با دارابودن افزون بر ٤٧٦٠قرارداد و فعالیت ٢۵٠٠واحد بهره‌بردار با اشتغال بیش از ٣٠هزار نفر، تصریح کرد: رفع چالش‌های شهرک صنعتی بزرگ شیراز به‌عنوان مهم‌ترین قطب صنعت و اشتغال استان، از اولویت‌های اصلی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس است ودر این مسیر تمام توان خود را برای حل مشکلات زیرساختی و تسهیل فعالیت صنعتگران به‌کار گرفته‌ایم و از همه دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی و خدمات‌رسان استان، کمک وحمایت می‌طلبیم تا با هم‌افزایی و همکاری، زمینه توسعه پایدار صنعتی در فارس بیش‌از‌پیش فراهم شود.

در این نشست، صنعتگران و فعالان اقتصادی به بیان مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های خود پرداختند و خواستار ورودسازمان بازرسی و اداره‌کل بازرسی استان برای پیگیری موارد مطرح‌شده شدند.

برخی از فعالان اقتصادی نیز با انتقاد از نحوه محاسبه این هزینه‌ها گفتند؛ چنین مواردی باید از ابتدای سال به واحد‌های صنعتی ابلاغ شود تا در محاسبات هزینه‌های تولید لحاظ شود.

در‌حالی‌که در قبوض امسال، مبالغی تحت عنوان «هزینه ترانسفر سال گذشته» درج شده است؛ در‌حالی‌که حساب‌های مالی و هزینه‌های تولید سال قبل بسته شده است.

صنعتگران همچنین نسبت به نحوه وصول مطالبات از سوی شرکت توزیع برق انتقاد کردند و اظهار داشتند: نباید به بهانه وصول مطالبات، برق واحد‌های صنعتی قطع شود؛ چرا که این اقدام منجر به تعطیلی تولید خواهد شد.

