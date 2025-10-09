آینده کشور در دستان کودکان امروز است

به گزارش ایلنا، سعید شاهرخی در دیدار صمیمی با جمعی از کودکان به مناسبت روز جهانی کودک، با بیان اینکه امروز روزی متفاوت برای استانداری لرستان است، اظهار داشت: ما تلاش کردیم این روز را به شکلی متفاوت برگزار کنیم، چون شانزدهم مهرماه روزی است که به همه کودکان عزیز در سراسر دنیا تعلق دارد.

وی با اشاره به اهمیت تربیت معنوی و اخلاقی کودکان افزود: به دانش آموزان و کودمان تأکید می‌کنیم که همیشه توکل‌شان به خدا باشد، خدا را دوست داشته باشند و به پدر و مادرشان نهایت احترام را بگذارند، چراکه پدر و مادر از بزرگ‌ترین نعمت‌هایی هستند که خداوند به انسان عطا کرده است.

استاندار لرستان ادامه داد: دانش‌آموزان باید در مدرسه با تلاش و پشتکار درس بخوانند و مسیر پیشرفت علمی را طی کنند تا در آینده پزشکان، دانشمندان و متخصصانی باشند که کشور به آنان افتخار کند.

شاهرخی با ابراز خرسندی از حضور کودکان در دفتر کار خود گفت: امروز یکی از لحظات بسیار شیرین کاری من بود. این افتخار را داشتم که میزبان گروهی از کودکان عزیز باشم و با آنان گفت‌وگویی دوستانه و شنیدنی داشته باشم. سخنان ساده اما پرمفهوم این بچه‌ها، نکاتی ارزشمند برای همه ما داشت.

استاندار لرستان در پایان ضمن تبریک روز جهانی کودک، خاطرنشان کرد: به نمایندگی از همه کودکان خوب استان لرستان، آرزو می‌کنم این نسل در مسیر رشد، سلامت و موفقیت گام بردارد و آینده‌ای روشن برای استان و کشور رقم بزند.

