آتش سوزی مراتع جنگلی بخش گواور گیلانغرب را فرا گرفت
سرایت یک فقره آتش سوزی از استان ایلام طی روز گذشته به مراتع جنگلی منطقه چیکان منصوری بخش گواور شهرستان گیلانغرب در غرب استان کرمانشاه منجر به حریق در این منطقه شد. این آتش طی یک مرحله مهار اما از ساعاتی قبل بازهم شعله ور شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، صادق خدادادی فرماندار گیلانغرب در جمع خبرنگاران افزود: این آتش سوزی از منطقه سرابله استان ایلام طی روز گذشته به مراتع جنگلی منطقه چیکان منصوری بخش گواور گیلانغرب سرایت کرد که با وجود سخت گذر بودن منطقه و تلاش مردمی و گروه های امدادی مهار شد اما به دلیل شرایط منطقه بازهم از ساعاتی قبل شعله ور شده است.
صادق خدادادی افزود: تمامی امکانات شهرستان بسیج شده و اکنون گروههای مختلف، مجموعه ستاد بحران و نیروهای مردمی و امدادی، انجمن سبز، دهیاران، جمعیت هلال احمر و جمعی از مردم منطقه با مجموعه تجهیزات و ادوات و دمنده ها در محل حادثه حضور یافته اند و مشغول مهار آتش هستند.
وی همچنین از تمامی گروه های داوطلب، کشاورزان، عشایر و دامداران و علاقمندان به طبیعت درخواست کمک کرد تا با امکانات و تجهیزات به منظور مهار آتش در منطقه حضور یابند.
فرماندار گیلانغرب گفت: با مهار شدن آتش میزان دقیق خسارت وارد شده به مراتع جنگلی این شهرستان اعلام خواهد شد.