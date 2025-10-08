آتش سوزی مراتع جنگلی بخش گواور گیلانغرب را فرا گرفت

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، صادق خدادادی فرماندار گیلانغرب در جمع خبرنگاران افزود: این آتش سوزی از منطقه سرابله استان ایلام طی روز گذشته به مراتع جنگلی منطقه چیکان منصوری بخش گواور گیلانغرب سرایت کرد که با وجود سخت گذر بودن منطقه و تلاش مردمی و گروه های امدادی مهار شد اما به دلیل شرایط منطقه بازهم از ساعاتی قبل شعله ور شده است.

صادق خدادادی افزود: تمامی امکانات شهرستان بسیج شده و اکنون گروههای مختلف، مجموعه ستاد بحران و نیروهای مردمی و امدادی، انجمن سبز، دهیاران، جمعیت هلال احمر و جمعی از مردم منطقه با مجموعه تجهیزات و ادوات و دمنده ها در محل حادثه حضور یافته اند و مشغول مهار آتش هستند.

وی همچنین از تمامی گروه های داوطلب، کشاورزان، عشایر و دامداران و علاقمندان به طبیعت درخواست کمک کرد تا با امکانات و تجهیزات به منظور مهار آتش در منطقه حضور یابند.

فرماندار گیلانغرب گفت: با مهار شدن آتش میزان دقیق خسارت وارد شده به مراتع جنگلی این شهرستان اعلام خواهد شد.

