خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش سوزی مراتع جنگلی بخش گواور گیلانغرب را فرا گرفت

آتش سوزی مراتع جنگلی بخش گواور گیلانغرب را فرا گرفت
کد خبر : 1697574
لینک کوتاه کپی شد.

سرایت یک فقره آتش سوزی از استان ایلام طی روز گذشته به مراتع جنگلی منطقه چیکان منصوری بخش گواور شهرستان گیلانغرب در غرب استان کرمانشاه منجر به حریق در این منطقه شد. این آتش طی یک مرحله مهار اما از ساعاتی قبل بازهم شعله ور شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، صادق خدادادی فرماندار گیلانغرب در جمع خبرنگاران  افزود: این آتش سوزی از منطقه سرابله استان ایلام طی روز گذشته به مراتع جنگلی منطقه چیکان منصوری بخش گواور گیلانغرب سرایت کرد که با وجود سخت گذر بودن منطقه و تلاش مردمی و گروه های امدادی مهار شد اما به دلیل شرایط منطقه بازهم از ساعاتی قبل شعله ور شده است.

صادق خدادادی افزود: تمامی امکانات شهرستان بسیج شده و اکنون گروههای مختلف، مجموعه ستاد بحران و نیروهای مردمی و امدادی، انجمن سبز، دهیاران، جمعیت هلال احمر و جمعی از مردم منطقه با مجموعه تجهیزات و ادوات و دمنده ها در محل حادثه حضور یافته اند و مشغول مهار آتش هستند.

وی همچنین از تمامی گروه های داوطلب، کشاورزان، عشایر و دامداران و علاقمندان به طبیعت درخواست کمک کرد تا با امکانات و تجهیزات به منظور مهار آتش در منطقه حضور یابند.

فرماندار گیلانغرب گفت: با مهار شدن آتش میزان دقیق خسارت وارد شده به مراتع جنگلی این شهرستان اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ