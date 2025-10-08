خبرگزاری کار ایران
سلامت مالی و شفافیت، رکن اساسی حکمرانی است

استاندار آذربایجان شرقی، با تبریک سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بر اهمیت نهادینه‌سازی سلامت اداری، شفافیت و روح قانون‌گرایی در نظام مدیریتی کشور تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بهرام سرمست ظهر امروز شانزدهم مهرماه، به سازمان بازرسی منطقه شمال‌غرب کشور رفت و در دیدار با رییس کل و کارکنان سازمان بازرسی استان، رویکرد جدید این سازمان را مثبت و مؤثر عنوان کرد و اظهار داشت: رویکرد و سیاست‌های جدید سازمان بازرسی مبتنی بر پیشگیری از بروز تخلفات است و این رویکرد مبارک، نیازمند مشارکت همه افراد در سطوح مختلف مدیریتی است.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: در رأس هر مجموعه، اگر مدیری پاکدست و سالم باشد، بهترین تبلیغ برای آن مجموعه است. سلامت مالی موضوعی کلیدی در نظام اداری محسوب می‌شود و امروز در الگوهای حکمرانی، شفافیت، سلامت و قانون‌گرایی از مهم‌ترین شاخص‌ها به شمار می‌آیند.

سرمست با تأکید بر اینکه روح قانون باید در اجرای مقررات مورد توجه باشد، گفت: چنانچه همکاری و تعامل بین قوای سه‌گانه در چارچوب قانون برقرار شود، نه تنها خدشه‌ای به قانون وارد نمی‌شود بلکه کارآمدی نظام اداری افزایش می‌یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر نظارت و بازرسی به معنای مچ‌گیری تلقی شود، نیروها سعی خواهند کرد راهی برای دور زدن آن پیدا کنند، اما اگر نظارت با رویکرد تعامل و هم‌افزایی انجام گیرد، بسترهای فساد به‌طور طبیعی از بین خواهد رفت.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تعامل مطلوب بین قوای سه‌گانه در استان گفت: خوشبختانه در آذربایجان شرقی، شاهد همکاری سازنده و ارتباط مثبت بین دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی هستیم که این امر موجب ارتقای سلامت اداری و اعتماد عمومی شده است.

وی مدیران را سرمایه‌های انسانی نظام دانست و افزود: مدیرانی که امروز در نظام جمهوری اسلامی خدمت می‌کنند حاصل سال‌ها تجربه و آموزش هستند. یارانه‌ای که دولت برای پرورش و حفظ مدیران هزینه می‌کند، از هر یارانه دیگری بیشتر است؛ بنابراین باید از مدیران صیانت شود تا دچار خطا یا لغزش نشوند.

سرمست در پایان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی و شفافیت عملکرد مدیران گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند و با جسارت و شجاعت تصمیم‌گیری کنند. اگر مدیری در جهت منافع عمومی و پیشبرد اهداف نظام تصمیمی اتخاذ کند، باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرد.

