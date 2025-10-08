مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی:
نظام سلامت کشور متکی به گروه و یا بخش خاصی نیست / سلامت انسان و دام و محیطزیست به صورت یکپارچه معنا پیدا میکند
ایجاد هزینههای سنگین درمانی؛ در صورت عدم مداخله به موقع در بیماریهای مشترک انسان و دام
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی به شعار سال جاری هفته دامپزشکی با عنوان «دامپزشکی؛ سلامت واحد» اشاره کرده و گفت: نظام سلامت کشور متکی به گروه و یا بخش خاصی نیست و در این راستا سلامت انسان، دام و محیطزیست به صورت یکپارچه معنا پیدا میکند. تحقق این موضوع نیازمند همکاری میان دستگاههای مختلف از جمله دامپزشکی، محیطزیست، کشاورزی و نهادهای درمانی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد فتاحی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی به مناسبت هفته دامپزشکی، افزود: دامپزشکی نقش پیشگیرانه در نظام سلامت ایفا میکند. بسیاری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام نظیر تب مالت، سل، هاری و بروسلوز در صورت عدم مداخله به موقع در جمعیت دامی، هزینههای سنگینی برای درمان در جمعیت انسانی ایجاد خواهد کرد.
وی به تقارن هفته دامپزشکی با آغاز سال زراعی اشاره کرده و ادامه داد: این هم زمانی فرصتی مناسب برای اجرای برنامههای بهداشتی در حوزه دام است. چرا که بهداشت انسان و امنیت غذایی در گرو بهداشت دام و تولیدات دامی سالم است. در این راستا فصلهیا پاییز و زمستان زمان مناسبی برای پایش بیماریهای دامی و همچنین اجرای اقدامات پیشگیرانه در دامداریها است.
واکسیناسیون 4 میلیون و 723 هزار دام سبک و سنگین
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بر روی 4 میلیون و 723 هزار دام سبک و سنگین این استان واکسیناسیون انجام شده است. بیش از 2 میلیون رأس دام در نقاط مختلف استان، علیه بیماری تب مالت واکسینه شدند. بیش از 125 میلیون دز واکسن طیور، 4 میلیون و 15 هزار دز واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و 1146 دز واکسن تببرفکی دام سبک در استان تزریق شده است.
فتاحی به دیگر اقدامات انجام شده برای مقابله با بیماریهای مشترک انسان و دام اشاره داشته و تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 9400 مورد واکسیناسیون علیه هاری برای سگهای صاحبدار انجام شده است. از 36 هزار رأس دام آزمایش سل گرفته شد و 282 هزار رأس دام تحت عملیات مبارزه با بیماریهای انگلی قرار گرفتند. در این بازه زمانی بیش از 556 هزار مترمربع از اماکن دامی سمپاشی و ضدعفونی شده است.
وی بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 8540 مورد بازدید از زیستگاههای طبیعی، کشتارگاهها، روستاها و واحدهای مرغداری انجام شده است. در این بازه زمانی 22 هزار و 4 مورد نمونهبرداری از طیور و 1524 نمونه آزمایشگاهی از واحدهای دامداری برای شناسایی بیماریهای دامی انجام شده است. در این راستا تاکنون موردی از بیماریهای خطرناک که بین انسان و دام مشترک باشد، گزارش نشده است.
احتمال انتقال بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی به آغاز مهاجرت زودهنگام پرندگان مهاجر به تالابهای این استان به خصوص تالاب میقان اشاره داشته و تأکید کرد: با توجه به احتمال انتقال بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از پرندگان مهاجر به واحدهای پرورش طیور، تمامی این پرندگان به عنوان مشکوک تلقی شده و اقدامات پیشگیرانه در واحدهای مرغداری اعم از تخمگذار، مادر و بوقلمون با جدیت در حال اجرا است.
فتاحی ابراز داشت: در راستای پایش بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 6941 نمونهبرداری آزمایشگاهی از مراکز صنعتی، روستایی و زیستگاههای طبیعی انجام شده است. همچنین در این راستا 8540 مورد بازدید نیز انجام شده است. از ابتدای سال جاری تاکنون 20 میلیون و 965 هزار قطعه جوجهریزی در واحدهای مرغداری استان انجام شده است که در راستای مقابله با این بیماری مورد پایش قرار میگیرند.
وی به کسب عناوین برتر ادارهکل دامپزشکی استان مرکزی در جشنواره شهید رجایی و همچنین در بین سایر دستگاههای اجرایی اشاره داشته و اضافه کرد: ادارهکل دامپزشکی استان مرکزی در جشنواره شهید رجایی سال 1403 به عنوان دستگاه برتر گروه سلامت این استان انتخاب شد. این ادارهکل همچنین به عنوان سومین دستگاه اجرایی برتر در سطح دستگاههای اجرایی استان معرفی شده است.