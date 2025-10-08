به گزارش ایلنا از اصفهان، اسامی نامزدهای رشته‌های مختلف سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد.

مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره، عصر امروز چهارشنبه ۱۶ مهرماه جاری در سالن اجلاس سران شهر اصفهان برگزار خواهد شد و پروانه‌های زرین، برندگان خود را خواهند شناخت .

بر این‌ اساس، نامزدهای دریافت پروانه زرین در رشته‌های اصلی به شرح زیر است:

بهترین فیلم کودک و نوجوان

«بچه مردم» به تهیه‌کنندگی سید علی احمدی

«چشم بادومی» به تهیه‌کنندگی سجاد نصر الهی‌نصب

«موی گرگ» به تهیه‌کنندگی امیرحسین علم‌الهدی

بهترین کارگردانی

ابراهیم امینی برای فیلم «چشم بادومی»

محمود کریمی برای فیلم «بچه مردم»

بهترین فیلمنامه

علی‌محمد حسام‌فر و ابراهیم امینی برای فیلم «چشم بادومی»

فائزه یارمحمدی و محمود کریمی برای فیلم «بچه مردم»

فریدون نجفی برای فیلم «موی گرگ»

بهترین بازیگر کودک

مهدی بیور برای فیلم «جادوی عروسک‌ها»

مهنا پیراسته برای فیلم «جادوی عروسک‌ها»

نفس جافری برای فیلم «دختر برقی ۲»

بهترین بازیگر نوجوان

ستایش دهقان برای فیلم «چشم بادومی»

محمدرضا عالی‌ور برای فیلم «موی گرگ»

مهبُد جهان‌نوش برای فیلم «بچه مردم»

بهترین دستاورد فنی یا هنری

جلوه‌های بصری پویانمایی «افسانه سپهر» - محصول مرکز پویانمایی مهوا

جلوه‌های بصری فیلم «جادوی عروسک‌ها» - محمدرضا نجفی امامی

طراحی صحنه فیلم «بچه مردم» - بابک کریمی طاری

موسیقی فیلم «بچه مردم» - کریستف رضاعی

موسیقی فیلم «چشم بادومی» - مسعود سخاوتدوست

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان در حال برگزاری است.

این جشنواره که با استقبال چشمگیر متقاضیان همراه بود که در مجموع 293 اثر در بخش ملی و 183 اثر در بخش بین‌الملل مورد ارزیابی و بازبینی قرار گرفت و که از میان آنها در بخش مسابقه ملی ۸ فیلم بلند داستانی، ۱۹ فیلم کوتاه و ۱۱ اثر پویانمایی و در بخش بین‌الملل ۱۸ فیلم برای نمایش برگزیده شده‌اند.

