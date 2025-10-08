تاکید بر شناسایی و انحلال آموزشگاه های غیرمجاز

به گزارش ایلنا از اصفهان، احمد محمودزاده در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان در مرکز آموزشی- رفاهی شماره سه اصفهان افزود: تاکنون ۸۸۶ آموزشگاه غیرمجاز در کشور شناسایی و از روند فعالیت آن ها جلوگیری شده است.

وی با تاکید بر نظارت مستمر و جدی بر فعالیت آموزشگاه‌ها گفت: آن دسته از آموزشگاه ها که مجوز خود را از آموزش و پرورش می‌گیرند مورد نظارت جدی هستند ولی در این راستا تاکید بر نظارت دیگر نهادها از جمله شهرداری و جهاد دانشگاهی است که اقدام به اعطای مجوز به این مراکز می‌کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش هم چنین تصریح کرد: آموزش و پرورش هیچ گونه اجازه ناهنجاری در فضای آموزشی و تربیتی مدارس دولتی و غیردولتی را نمی‌دهد و با مسببان برخورد جدی خواهد کرد.

وی هم چنین بر اجرای برنامه‌های عملیاتی منطبق با شرایط بومی و ظرفیت‌های مناطق که موجب تحرک و پویایی نظام آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان می‌شود تاکید کرد و گفت: اجرای برنامه‌های عملیاتی در مدارس موجب تحرک و نشاط در محیط‌های آموزشی می‌شود و مقایسه‌ مستمر عملکرد مناطق، انگیزه‌ رقابت سالم و رشد کیفی را در بین مدیران و معلمان تقویت می‌کند.

محمودزاده افزود: نگاه به آموزش، باید نگاهی تحولی و آینده‌نگر باشد تا بتوانیم ظرفیت‌های نهفته در مدارس را فعال کنیم و برای هرگونه مداخله مؤثر در نظام آموزشی، نیازمند طراحی و اجرای برنامه‌ای عملیاتی و دقیق هستیم که متناسب با ویژگی‌ها و عوامل تأثیرگذار هر منطقه تنظیم شود.

وی تصریح کرد: شرایط آموزشی در نقاط مختلف کشور به دلایل گوناگون از جمله امکانات سخت‌افزاری، محتوای آموزشی و توانمندی معلمان متفاوت است و لازم است سیاست‌گذاری‌ها نیز بر پایه‌ این تفاوت‌ها انجام گیرد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی کشور افزود: معلمان ما در برخی مناطق، با وجود تلاش‌های فراوان، در رشته‌های غیرمرتبط با تخصص خود تدریس می‌کنند و این مساله بر کیفیت آموزش تأثیر مستقیم دارد که در این راستا لازم است تا مدیران مناطق با دقت بیشتری به توان حرفه‌ای معلمان توجه و مأموریت‌ها را بر اساس تخصص آن‌ها تنظیم کنند.

وی با تاکید بر توانمندسازی معلمان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای تحول در آموزش گفت: در دولت وفاق ملی، توجه ویژه‌ای به طرح‌های توانمندسازی معلمان شده است و این طرح‌ها باید در سطح استان‌ها به‌ صورت تخصصی و پیوسته اجرا شود تا تأثیر ملموسی در کیفیت آموزش ایجاد شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: افزایش تخصص همکاران نباید به‌ صورت سطحی یا شکلی، بلکه باید به ارتقای واقعی مهارت‌ها منجر شود.

وی ادامه داد: نتایج المپیادهای اخیر نشان داد که ایران در برخی از رشته‌ها به رتبه‌های جهانی دست یافته است، اما برای حفظ این جایگاه باید تحرک، برنامه‌ریزی و پشتیبانی علمی در سطح مدارس افزایش یابد.

وی بیان داشت: وزارت آموزش‌ و پرورش با وجود همه محدودیت‌ها، تلاش دارد زمینه‌ ارتقای کیفیت آموزشی را در سراسر کشور فراهم کند و برای تحقق این هدف، نیازمند هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای علمی کشور است.

محمودزاده با تاکید براستفاده دانشگاه فرهنگیان از ظرفیت‌ دیگر دانشگاه های کشور گفت: دانشگاه‌ها باید در کنار آموزش‌ و پرورش قرار گیرند، برخی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه پیام‌نور و علمی‌کاربردی ظرفیت خالی دارند که می‌توان از فضاها و امکانات آن‌ها برای آموزش‌های عملی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بهره برد.

وی یادآور شد: هم چنین با توجه به اینکه در برخی از دانشگاه‌های کشور، امکانات آموزشی مورد نیاز رشته‌های تخصصی مانند شیمی یا فیزیک وجود دارد باید تعاملی در راستای ارتقای کیفیت آموزشی مدارس با استفاده از فضاهای علمی دانشگاه‌ها برقرار شود تا هم کیفیت آموزش دانش‌آموزان ارتقا یابد و هم ارتباط نظام‌مند میان آموزش‌وپرورش و آموزش‌عالی شکل گیرد.

