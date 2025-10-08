شهردار اراک عنوان کرد:
تحقق 59 درصدی بودجه شهرداری اراک در 3 بخش اصلی
پروژه آسفالت شبانه به دلیل شرایط جوی متوقف شده است
شهردار اراک گفت: شهرداری مرکز استان مرکزی در نیمه نخست سال جاری موفق به تحقق 59 درصدی بودجه 11 هزار و 300 میلیارد ریالی خود در 3 بخش اصلی ارزش افزوده، عوارض آلایندگی و سوخت شده است. این میزان تحقق درآمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته، به طوریکه در سال گذشته میزان تحقق درآمد، کمتر از 50 درصد بود.
به گزارش ایلنا، علیرضا محمودی به میزان سهم مناطق شهرداری و همچنین سازمانهای تابعه از تأمین بودجه اشاره داشته و در این خصوص افزود: سهم مناطق شهرداری از تأمین بودجه 17 درصد است که تاکنون 48 درصد آن محقق شده است. این در حالی است که سهم سازمانهای تابعه تنها 2 درصد بوده و نشاندهنده ضعف در نگاه درآمدی و خدماتی این بخشها است.
وی به اقدامات حوزه عمرانی به خصوص پروژه آسفالت شبانه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: بهرغم اجرایی شدن اقدامات عمرانی به ویژه در حوزه آسفالت، فرایند پروژه آسفالت شبانه پس از 154 روز فعالیت به دلیل شرایط جوی متوقف شده است. اما با این وجود رکورد آسفالتریزی در سال جاری نسبت به سالهای گذشته حفظ شده و پیشرفت قابل توجهی داشتهایم.
شهردار اراک اظهار داشت: در کمربندی شهر، 4 کیلومتر آسفالت تکمیل شده و در محدوده شهرک ابوالفضل، پنجمین مرحله تراش انجام شده است. با این حال، 3 مرحله دیگر باید برداشته شود تا سطح فنی مناسب برای روکش نهایی فراهم شود. اما متأسفانه اجرای غیراصولی آسفالتریزی در سالهای گذشته موجب ایجاد لایههای متعدد و غیر استاندارد شده که نیازمند اصلاح اساسی است.
محمودی به پروژه میدان فراهان و همچنین میزان پیشرفت این پروژه اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: این پروژه با 74 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است، هر چند حدود 10 درصد از برنامه عقب هستیم. این عقبماندگی که پیش از این ۵۰ درصد بود، عمدتاً ناشی از تأخیر در اجرای تأسیسات شهری بوده، اما اکنون با تلاش قرارگاه مربوطه در حال جبران است.
وی بیان داشت: پروژه تقاطع فرودگاه اراک نیز با وجود برنامهریزی برای 30 درصد پیشرفت، تنها 15 درصد تحقق یافته است. این پروژه به دلیل جابجایی شبکه برق 400 کیلوولت و لولهگذاری پایهها با چالشهایی مواجه شده است. فونداسیون سنگشکن جدید به پایان رسیده است. با بهرهبرداری از این فونداسیون، ظرفیت تولید مصالح کارخانه آسفالت افزایش خواهد یافت.
شهردار اراک به حوزه سلامت شهری اشاره داشته و تأکید کرد: خیابان 24 متری جلوی شهرک سلامت با طول کمتر از یک کیلومتر و عرض 24 متر، تا 10 روز آینده آماده بهرهبرداری است و از پروژههایی است که در هفته اراک بهرهبرداری خواهد شد. در آرامستان اراک نیز 3 پروژه عمرانی در دست اجرا است که امید است با اقدامات اساسی این پروژهها هر چه سریعتر به بهرهبرداری برسند.