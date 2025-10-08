عضو شورای شهر کرج:
همکاری دانشگاه آزاد برای مدیریت ترافیک بلوار شهید موذن ضروری است
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به بهرهبرداری قریبالوقوع از فازهای کلیدی تقاطع غیرهمسطح شهدای غزه گفت: دانشگاه آزاد باید در مدیریت ترافیک معابر مجاور خود با مدیریت شهری همکاری کند، چراکه این مرکز از مهمترین کانونهای تولید و جذب سفر در شهر است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج به همراه علیرضا عاقلی معاون فنی و عمرانی شهرداری، از روند تکمیل پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای غزه بازدید کرد.
رحیمی در حاشیه این بازدید با اشاره به ترافیک سنگین در محدوده بلوار شهید موذن اظهار داشت: همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در زمینه مدیریت ترافیک این محدوده الزامی است، چراکه این دانشگاه یکی از مراکز اصلی جذب و تولید سفر در شهر محسوب میشود و بیتوجهی به نقش آن میتواند مشکلات ترافیکی را تشدید کند.
وی افزود: اقدامات سلبی مدیریت شهری برای کنترل ترافیک قانونی است و باید همکاری دوطرفه میان شهرداری و دانشگاه آزاد بهعنوان یکی از اولویتهای کاری قرار گیرد تا در کاهش بار ترافیکی منطقه مؤثر واقع شود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر کرج همچنین از آمادهسازی و بهرهبرداری قریبالوقوع لوپ جنوب به غرب و زیرگذر شرق به شمال و شمال به شمال در تقاطع شهدای غزه خبر داد و گفت: زمانی یک پروژه عمرانی میتواند اثرگذار باشد که مسائل ترافیکی آن بهصورت دقیق مدیریت شود.
رحیمی تأکید کرد: معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری کرج موظف است برای هدایت و ساماندهی ترافیک این نقطه استراتژیک، بررسی ویژهای انجام دهد و از ظرفیتهای پیرامونی نیز در راستای روانسازی تردد بهره گیرد.