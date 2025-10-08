خبرگزاری کار ایران
رئیس شورای عالی استان‌ها در آیین تجلیل از آتش‌نشانان استان تهران:

پیگیر تصویب نهایی آیین‌نامه شهید محسوب شدن آتش‌نشانان در دولت هستیم/ آتش‌نشانان در جنگ ۱۲ روزه خوش درخشیدند

پیگیر تصویب نهایی آیین‌نامه شهید محسوب شدن آتش‌نشانان در دولت هستیم/ آتش‌نشانان در جنگ ۱۲ روزه خوش درخشیدند
مراسم تقدیر از آتش‌نشانان استان تهران با حضور موسی‌الرضا حاجی‌بگلو‌ رئیس شورای عالی استان‌ها، قدرت‌الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، جلال ملکی سخنگو و کامران عبدولی معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش‌نشانی تهران در ساختمان دبیرخانه شورای عالی استان‌ها و به همت این شورا، برگزار شد.

به گزارش  ایلنا، مراسم تقدیر از آتش‌نشانان شهرها و توابع استان تهران با حضور موسی‌الرضا حاجی‌بگلو‌ رئیس شورای عالی استان‌ها، قدرت‌الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، جلال ملکی سخنگو و کامران عبدولی معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش‌نشانی تهران در ساختمان دبیرخانه شورای عالی استان‌ها برگزار شد.

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو‌ رئیس شورای عالی استان‌ها با خیر‌مقدم و خداقوت به آتش‌نشانان، گفت: آتش‌نشانان، از فرماندهان حضور در میدان جنگ ۱۲ روزه بودند. برگزاری این نشست، برای تجلیل و تشکر از شما قهرمانان بود و افتخار داریم در کنار شما هستیم.

وی افزود: بنده خود را از خانواده آتش‌نشانان می‌دانم. ما از خود شما هستیم و آماده‌ایم با همفکری و همدلی مشکلات شما را حل و فصل کنیم و این‌گونه نشست‌ها را برای نتیجه مطلوب ادامه خواهیم داد.

حاجی‌بگلو‌ اظهار داشت: آقای محمدی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران از مدیران فعال کشور هستند و آتش‌نشانان به ویژه در استان تهران در جنگ ۱۲ روزه سنگ تمام گذاشتند.

وی ادامه داد: همیشه از آتش‌نشانان تجلیل می‌شود اما زمانی که قرار باشد، اتفاقات خوبی رخ دهد و عملیاتی شود و به سمت اجرا حرکت کند، شاید عده‌ای از مسئولان، ناخواسته بخواهند همین مدل و روش فعلی را ادامه دهند.

رئیس شورای عالی استان‌ها، خاطرنشان کرد: آتش‌نشان، رفتنش با خودش است و با برگشتش از عملیات با خدا، اما شاید درک مسئولین و جامعه نسبت به این موضوع کمتر بوده است‌. ما، در شورای عالی استان‌ها اگر بتوانیم اقدامی انجام دهیم، گام برمی‌داریم و تا اکنون نیز آنچه در توان داشتیم، گذاشته و دو اتفاق رقم زدیم و امیدواریم به سرانجام برسانیم.

حاجی‌بگلو‌ اضافه کرد: یکی از این موارد که در چهل و چهارمین اجلاس شورای عالی استان‌ها مصوب شد، اصلاح آیین‌نامه تعیین مصادیق شهدا است که آتش‌نشانانی که در حال خدمت جان فدا کنند، شهید محسوب بشوند و از مزایا و امتیازات قانونی آن بهره‌مند شوند؛ نه فقط در لفظ و بیان بلکه در عمل.

رئیس شورای عالی استان‌ها، تصریح کرد: این موضوع تصویب و به دولت ارسال شده است و پیگیری‌های ما برای تصویب نهایی این موضوع در هیئت دولت ادامه دارد، ما هم در دولت حضور پیدا می‌کنیم و دفاع می‌کنیم تا این آیین‌نامه اجرایی شود و امیدوارم در دولت مورد موافقت قرار بگیرد و این موضوع برای همیشه حل شود.

حاجی‌بگلو‌ در پایان، گفت: در آینده نیز، موضوعات فوق‌العاده شغل و سختی کار و موضوع کارگری و کارمندی هم پیگیری می‌کنیم تا این مسائل نیز به نتیجه برسد و دغدغه آتش‌نشانان عزیز برطرف شود.

