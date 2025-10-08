هوای کلانشهر مشهد برای دومین روز پیاپی آلوده شد

به گزارش ایلنا، سعید محمودی روز چهارشنبه افزود: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۰۶ نشانگر هوای «ناسالم» است و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته که دارای روند صعودی نیز هست، با عدد ۱۲۱ گویای آلوده بودن هوا است.

وی با بیان اینکه هم اکنون کیفیت هوای۱۶ منطقه مشهد در شرایط «ناسالم» و آلوده قرار دارد، اضافه کرد: شاخص کیفیت هوا در هفت منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت، «سالم» است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.

محمودی ادامه داد: همچنین بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روزهای هوای آلوده باید از تردد غیر ضروری در سطح کلانشهر مشهد خودداری کنند.

به گزارش ایلنا، قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای.کیو.آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای.کیو.آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند که باعث تشدید آلودگی هوا می‌شود.

