به گزارش ایلنا از بندرعباس، حسین کریمی گفت: ۳۳ اثر به دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی هرمزگان رسیده است. این آثار شامل ۱۶ اثر صحنه‌ای و ۱۷ اثر خیابانی است.

کریمی افزود: از ۳۳ اثر فرستاده شده به دبیرخانه جشنواره تئاتر استانی، ۱۰ اثر از بندرعباس، ۱۴ اثر از میناب، ۲ اثر از بندرخمیر، ۱اثر از حاجی آباد، ۳ اثر ازجزیره کیش ،۲ اثر از جزیره قشم و ۱ اثر از جزیره هرمز است.

دبیر جشنواره تئاتر استان هرمزگان اسامی آثار رسیده به دبیرخانه به شرح زیر اعلام کرد:

بخش صحنه‌ای

۱ـ بازی نامه کلات /نویسنده: سعید موحدی / کارگردان: کوروش سلمانی دهبارز/ بندرعباس

۲ـ پاکبان/ نویسنده و کارگردان: یاسین بهرامی / بندرعباس

۳ـ حقایق درباره لیلا دختر ادریس(براساس فیلمنامه بهرام بیضایی) / نویسنده و کارگردان: علیرضا داوری / بندرعباس

۴ـ مثلث تامپا/ نویسنده وکارگردان: وحید دهشکار / بندرعباس

۵ـ آقای نویسنده/ نویسنده: آرسان صفا/ کارگردان: فاطمه سیاهوشی / بندرعباس

۶ـ جزایر لانگرهانس/ نویسنده و کارگردان :مجتبی بستان پیرا/ بندرعباس

۷_ نارس / نویسنده و کارگردان: اصغر گردابی/ بندرعباس

۸- گداز/نویسنده: رضا گشتاسب / کارگردان: حسین اصیلی / میناب

۹ـ سرزمین گرگ ها/ نویسنده و کارگردان: احسان کریم آبادی/ میناب

۱۰ـ خرمالو ها در زمستان میرسند / نویسنده: بابک نبی زاده/کارگردان : غلام رنجبر / میناب

۱۱ـ آکواریوم کانگرو/نویسنده: مجید کاظم زاده مژدهی/ کارگردان: علی رحیمی شهواری / میناب

۱۲ـ زری/ نویسنده: محمد جوشعار/ کارگردان: عقیل زمانی/جزیره کیش

۱۳ـ زنی توی دایره/ نویسنده و کارگردان :محمد جوشعار/ جزیره کیش

۱۴ـ خون به پا میشود/ نویسنده وکارگردان: کوروش اسکندری/ جزیره کیش

۱۵ـ بی بی گل و بهار نارنج/ نویسنده: علیرضا داوری/ کارگردان: حسین محمدحسینی/ بندرخمیر

۱۶ـ حواری /نویسنده: علی ذاکری/ کارگردان: ابوالفضل نیک/ جزیره هرمز

بخش خیابانی

۱ـ به سرعت گیر نزدیک میشوید/ نویسنده: خالد رحیمی شهواری / کارگردان: حسین رزده/ بندرعباس

۲ـ میراث خلیج فارس/ نویسنده و کارگردان: اشکان بوداغی/ بندرعباس

۳ـبن بست/ نویسنده و کارگردان: سعیدحسن زاده/ بندرعباس

۴ـ سه نقطه/ نویسنده و کارگردان:داوود رمضان‌زاده/میناب

۵ـ گشت محله/ نویسنده : محمد سلیمی /کارگردان: راضیه پودات/میناب

۶ـ ماهی شط دلوم/ نویسنده: حیدر رضایی/ کارگردان شیواقاسمی و حبیب اله ناصری/میناب

۷ـ سرخابی/ نویسنده و کارگردان :حبیب الله ناصری/میناب

۸ـ سایه درمان / نویسنده و کارگردان: محمدسلیمی / میناب

۹ ـ از ابتدا تا انتها / نویسنده و کارگردان خالد رحیمی شهواری/ میناب

۱۰ـ دنیای سیگنالها/ نویسنده: ایوب رحیمی/ کارگردان: ابوالقاسم احدیان/میناب

۱۱ـ میخواهم زندگی کنم / نویسنده: زهره حسین پور/ کارگردان: زهره و حدیث حسین پور/ میناب

۱۲ـدست کوتاه/ نویسنده وکارگردان: فرشید کریمی /میناب

۱۳ـ مهمان دریا/ نویسنده وکارگردان: کلثوم سلامی/میناب

۱۴ـ خنده های کوچک/ نویسنده: علی ذاکری مینابی/ کارگردان: کمیل جعفری/ جزیره قشم

۱۵ـ رسم هیش/ نویسنده: ابوذر رحیمی شهواری/ کارگردان: الهام دلارا/ جزیره قشم

۱۶ـ رد سرخ/ نویسنده و کارگردان: شکوفه درویش اولادی/ حاجی آباد

۱۷ـ دود مرگ /نویسنده: حسین محمدحسینی/کارگردان: مرضیه آزادی خالص/ بندرخمیر

سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی هرمزگان به دبیری حسین کریمی، ۲۰ الی ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۴ در بندرعباس برگزار می‌شود.

