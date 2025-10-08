خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارسال ۳۳ اثر از هفت شهرستان به دبیرخانه سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر هرمزگان

ارسال ۳۳ اثر از هفت شهرستان به دبیرخانه سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر هرمزگان
کد خبر : 1697183
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر جشنواره تئاتر استان هرمزگان گفت: ۳۳ اثر به دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی هرمزگان رسیده است. این آثار شامل ۱۶ اثر صحنه‌ای و ۱۷ اثر خیابانی است.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  حسین کریمی گفت: ۳۳ اثر به دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی هرمزگان رسیده است. این آثار شامل ۱۶ اثر صحنه‌ای و ۱۷ اثر خیابانی است.

کریمی افزود: از ۳۳ اثر فرستاده شده به دبیرخانه جشنواره تئاتر استانی، ۱۰ اثر از بندرعباس، ۱۴ اثر از میناب، ۲ اثر از بندرخمیر، ۱اثر از حاجی آباد، ۳ اثر ازجزیره کیش ،۲ اثر از جزیره قشم و ۱ اثر از جزیره هرمز است.

دبیر جشنواره تئاتر استان هرمزگان اسامی آثار رسیده به دبیرخانه به شرح زیر اعلام کرد:

بخش صحنه‌ای

۱ـ بازی نامه کلات /نویسنده: سعید موحدی / کارگردان: کوروش سلمانی دهبارز/ بندرعباس
۲ـ پاکبان/ نویسنده و کارگردان: یاسین بهرامی / بندرعباس

۳ـ حقایق درباره لیلا دختر ادریس(براساس فیلمنامه بهرام بیضایی) / نویسنده و کارگردان: علیرضا داوری / بندرعباس
۴ـ مثلث تامپا/ نویسنده وکارگردان: وحید دهشکار / بندرعباس
۵ـ آقای نویسنده/ نویسنده: آرسان صفا/ کارگردان: فاطمه سیاهوشی / بندرعباس
۶ـ جزایر لانگرهانس/ نویسنده و کارگردان :مجتبی بستان پیرا/ بندرعباس
۷_ نارس / نویسنده و کارگردان: اصغر گردابی/ بندرعباس
۸- گداز/نویسنده: رضا گشتاسب / کارگردان: حسین اصیلی / میناب
۹ـ سرزمین گرگ ها/ نویسنده و کارگردان: احسان کریم آبادی/ میناب
۱۰ـ خرمالو ها در زمستان میرسند / نویسنده: بابک نبی زاده/کارگردان : غلام رنجبر / میناب
۱۱ـ آکواریوم کانگرو/نویسنده: مجید کاظم زاده مژدهی/ کارگردان: علی رحیمی شهواری / میناب
۱۲ـ زری/ نویسنده: محمد جوشعار/ کارگردان: عقیل زمانی/جزیره کیش
۱۳ـ زنی توی دایره/ نویسنده و کارگردان :محمد جوشعار/ جزیره کیش
۱۴ـ خون به پا میشود/ نویسنده وکارگردان: کوروش اسکندری/ جزیره کیش
۱۵ـ بی بی گل و بهار نارنج/ نویسنده: علیرضا داوری/ کارگردان: حسین محمدحسینی/ بندرخمیر
۱۶ـ حواری /نویسنده: علی ذاکری/ کارگردان: ابوالفضل نیک/ جزیره هرمز

بخش خیابانی

۱ـ به سرعت گیر نزدیک میشوید/ نویسنده: خالد رحیمی شهواری / کارگردان: حسین رزده/ بندرعباس
۲ـ میراث خلیج فارس/ نویسنده و کارگردان: اشکان بوداغی/ بندرعباس
۳ـبن بست/ نویسنده و کارگردان: سعیدحسن زاده/ بندرعباس
۴ـ سه نقطه/ نویسنده و کارگردان:داوود رمضان‌زاده/میناب
۵ـ گشت محله/ نویسنده : محمد سلیمی /کارگردان: راضیه پودات/میناب
۶ـ ماهی شط دلوم/ نویسنده: حیدر رضایی/ کارگردان شیواقاسمی و حبیب اله ناصری/میناب
۷ـ سرخابی/ نویسنده و کارگردان :حبیب الله ناصری/میناب
۸ـ سایه درمان / نویسنده و کارگردان: محمدسلیمی / میناب
۹ ـ از ابتدا تا انتها / نویسنده و کارگردان خالد رحیمی شهواری/ میناب
۱۰ـ دنیای سیگنالها/ نویسنده: ایوب رحیمی/ کارگردان: ابوالقاسم احدیان/میناب
۱۱ـ میخواهم زندگی کنم / نویسنده: زهره حسین پور/ کارگردان: زهره و حدیث حسین پور/ میناب
۱۲ـدست کوتاه/ نویسنده وکارگردان: فرشید کریمی /میناب
۱۳ـ مهمان دریا/ نویسنده وکارگردان: کلثوم سلامی/میناب
۱۴ـ خنده های کوچک/ نویسنده: علی ذاکری مینابی/ کارگردان: کمیل جعفری/ جزیره قشم
۱۵ـ رسم هیش/ نویسنده: ابوذر رحیمی شهواری/ کارگردان: الهام دلارا/ جزیره قشم
۱۶ـ رد سرخ/ نویسنده و کارگردان: شکوفه درویش اولادی/ حاجی آباد
۱۷ـ دود مرگ /نویسنده: حسین محمدحسینی/کارگردان: مرضیه آزادی خالص/ بندرخمیر

سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی هرمزگان به دبیری حسین کریمی، ۲۰ الی ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۴ در بندرعباس برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ